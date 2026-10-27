İzmir'e yeni çevre yolu geliyor. "Trafiği rahatlatacak"

Uraloğlu, İzmir’de deniz altından raylı sistem geçişi sağlanmasına yönelik alternatiflerin de gündeme geldiğini açıkladı. Uraloğlu, Konak-Karşıyaka tüp geçiş projesine ilişkin, "Yine Başkanımızın daha öncesinden ortaya attığı Konak’tan Karşıyaka tarafına doğru geçecek olan bir tüp geçiş projesi, raylı sistem. Bunun olabilirliğiyle ilgili bir kafa yoracağız" açıklamasını yaptı.

Denizcilik alanında İzmir’in ihtiyaçlarının değerlendirileceğini belirten Uraloğlu, "Denizcilik noktasında özellikle, yat limanları olsun mevcut rıhtımların iyileştirilmesi olsun bunları göreceğiz." dedi.