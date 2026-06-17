İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru iddiasına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir gazetede yer alan "İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği"ne ilişkin iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dip çamuru temizliği çalışmasının her aşamasının bilimsel temele dayandığı belirtildi.

Körfez'den alınan dip çamurunun yapılan analizlerle tehlikesiz atık olarak nitelendirildiği duyurulan açıklamada "Dip çamurları iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfının yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip, ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır." ifadesine yer verildi.