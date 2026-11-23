Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı 2027. 9 bin uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?
23.11.2026 09:29
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi, 9 bin uzman erbaş alımı için başvuru şartlarını sorgulamaya başladı. İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Kadro dağılımı ve başvuru takviminin netleşmesinin ardından jandarma bünyesinde yer almak isteyen adaylar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. 2027 9 bin uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 8.174 jandarma, 3 at bakıcısı, 3 bot serdümeni, 5 kurbağa adam, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere, 10 havacılık (5 Uçak/Helikopter Teknisyen Yrdc., 5 Havacılık İtfaiyecisi), 500 lojistik (mesleki nitelikli) ve 5 bando alt branş/mesleki nitelikli olmak üzere toplam 9.000 uzman erbaş (erkek) temin edilecek.
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BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak 9 bin uzman erbaş alımı için başvuru tarihlerini duyurdu.
Başvurular, https://personeltemin.jandarma.gov.tr internet adresinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 23 Kasım – 07 Aralık 2026 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak; Jandarma mesleki niteliğine başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer mesleki nitelikler için ise Tablo (2-4)’te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı aranacak.
Belge ile başvuran (ustalık, kalfalık, MYK belgesi vb.) adaylardan Tablo-5’te belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacak.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2026) itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2007 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmıyor. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6’daki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
e. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun “Uzman Erbaşlığa Geçirilme” başlıklı 5’inci Ek Maddesinde “Sözleşmeli erbaş ve erlerden bu fıkradaki şartları sağlayanlar; kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, aynı kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisinde olmak şartı ile uzman erbaşlığa nasbedilirler.” hükmü doğrultusunda sadece J.Gn.K.lığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve er olmak,
Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak,
f. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Kurbağa adam mesleki niteliğinden başarılı olması halinde Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur” raporuna ilave olarak “Kurbağaadam Olur” sağlık raporu almaları gerekiyor.),
g. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-7’de boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),
ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)
Alımın başvuru şartları ve diğer detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "https://kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinde yer alan "2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.