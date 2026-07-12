Jandarmadan WhatsApp operasyonu. Yüzlerce aktif kullanıcısı var, uygulama noktalarını paylaşıyorlar

Yaklaşık 2 ay süren teknik çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, grupların yöneticileri olduğu belirlenen İ.K., R.A., M.A., Y.D. ve A.Y. ile gruplarda jandarma ve polis ekiplerinin görev yerleri, konum bilgileri ve faaliyet fotoğraflarını paylaştıkları tespit edilen A.D., O.A., A.A., S.T., E.A., A.A. ve M.T. olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.