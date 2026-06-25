Japon yayıncıyı İstiklal Caddesi'nde taciz etmişti. "Ben öyle bir insan değilim"

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi’nde canlı yayın açan Japon yayıncı Nanatty’yi (Nana) sözlü olarak taciz eden 60 yaşındaki Yusuf Eren, görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Olay günü İstiklal Caddesi’ndeki canlı yayın sırasında neye uğradığını şaşıran Nanatty zor anlar yaşarken, durumu fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar şüpheliye müdahale ederek tepki gösterdi; yaşanan arbede anları ise yayındaki cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Şüphelinin, yayının devam ettiğini anlayınca olay yerinden kaçmaya çalışsa da polisin takibiyle Şehit Muhtar Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı. Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Kadın yayıncının iletişim bilgilerini istediği iddia edilen şüpheliye, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında 1764 lira idari para cezası uygulandı. mahkemeye sevk edilen Yusuf Eren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oto hırsızlığı, kasten yaralama ve kadına karşı şiddet gibi suçlardan 5 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen Yusuf Eren, kendisini “Ben öyle bir insan değilim. Sevenlerimden ve beni takip eden arkadaşlarımdan da özür diliyorum.” diyerek savundu.

Mağdur Japon yayıncı ise yaşananlara rağmen "Türk halkını çok seviyorum. Herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.