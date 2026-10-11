Japonya ile kardeşliğin simgesiydi, 26 bin TL'ye hurdacıya satmışlar

Yalova ile Japonya’nın Tonami kenti arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin simgesi olan 37 yıllık 'Japon Barış Çanı'nın bulunması için çalışmalar sürüyor.



Süleyman Bey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki parkta bulunan Japon Barış Çanı, 14 Eylül 2026 gecesi çalındı. Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Polis kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan incelemelerde, 3 şüphelinin plakasız, gri renkli üç tekerlekli elektrikli motosikletle olay yerine geldiği belirlendi.