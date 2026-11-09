Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? Gözler emekliye refah payında

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini ve ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında, hem ekonomi hem de dış politikayla ilgili konular değerlendirilecek.