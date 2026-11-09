Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? Gözler emekliye refah payında
09.11.2026 09:29
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye ve ekonomi gündemi ve dış gündemle alakalı kritik başlıkların ele alınacağı Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor.
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini ve ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında, hem ekonomi hem de dış politikayla ilgili konular değerlendirilecek.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısı son olarak ekim ayında gerçekleşmişti.
Yeni Kabine toplantısı 9 Kasım 2026 Pazartesi günü (bugün) yapılacak. Toplantının Beştepe'de saat 16.00 civarında başlaması ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19.00-20.00 saatlerinde açıklamalarda bulunması bekleniyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Kabine bugün kritik başlıklarla toplanıyor.
Kabine gündeminde; Emeklilere refah payı düzenlemesinden fon soruşturmasına, Terörsüz Türkiye sürecinden ABD-İran hattındaki gerilime kadar pek çok konunun masada olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda hem ekonomiye hem de dış politikaya ilişkin önemli değerlendirmeler yapılacak.