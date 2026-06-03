Kaçak maç yayıncısı SelçukSports'un ifadesi ortaya çıktı

Yılmaz savcılık ifadesinde Almanya'da yaşadığını söyledi. Bir dövüş kulübünün sahibi olduğunu iddia eden Yılmaz, aylık gelirinin üç bin euro olduğunu söyledi.

İfadesinde eşiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ine zaman zaman tatile gittiğini anlatan Yılmaz, kendisine sorulan telefon numaralarının ona ait olduğunu ancak bu SIM kartın takılı olduğu telefonu Antalya'da beş yıldızlı bir otelde kaybettiğini iddia etti.

Sitenin sahibi olduğu belirtilen Yılmaz, ifadesinin devamında bu cep telefonu ile sitenin açıldığını ileri sürdü.