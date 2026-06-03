Kaçak maç yayıncısı SelçukSports'un ifadesi ortaya çıktı
03.06.2026 15:56
Süper Lig maçlarını illegal olarak yayınlayan SelçukSports isimli sitenin sahibi Selçuk Yılmaz'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Süper Lig maçlarını illegal olarak yayınlayan SelçukSports isimli internet sitesinin sahibi Selçuk Yılmaz Denizli'de yakalanıp, tutuklandı.
Selçuk Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışmasıyla yakalanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Yılmaz'ın yetkisiz yayın yaptığı ve siteye erişim sağlayan kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği belirlenmişti.
Pamukkale'de yakalanan Selçuk Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.
SelçukSports'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
"TELEFONLAR BANA AİT AMA KAYBETTİM" İDDİASI
Yılmaz savcılık ifadesinde Almanya'da yaşadığını söyledi. Bir dövüş kulübünün sahibi olduğunu iddia eden Yılmaz, aylık gelirinin üç bin euro olduğunu söyledi.
İfadesinde eşiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ine zaman zaman tatile gittiğini anlatan Yılmaz, kendisine sorulan telefon numaralarının ona ait olduğunu ancak bu SIM kartın takılı olduğu telefonu Antalya'da beş yıldızlı bir otelde kaybettiğini iddia etti.
Sitenin sahibi olduğu belirtilen Yılmaz, ifadesinin devamında bu cep telefonu ile sitenin açıldığını ileri sürdü.
"HATTIN KAPATILMASINI İSTEDİM"
Telefonu kaybettiğini ileri süren Yılmaz, daha sonra herhangi bir yere müracatta bulunmadığını belirterek şu iddiaları dile getirdi:
"- Otel 5 yıldızlı, her şey dahil bir oteldi. Otelden hiç çıkmamıştık. Ancak otel yönetimine de telefonumun çalındığına veya kaybolduğuna dair bir bildirimde bulunmadım. Telefonum, hatırladığım kadarıyla Haziran-Temmuz aylarında kaybolmuştu.
- Bunun üzerine onuncu ya da on birinci ayda hattımın kapatılması için ilgili operatöre mail attım ve hattın kapatılmasını talep ettim. Ben Türkiye'ye gelirken Almanya'da kullanmış olduğum, sonu 8694 olan hatlı telefonumu Almanya'da bırakırım."
Türkiye'ye gelmeden önce iki arkadaşına haber verdiğini, onların da kendisini havalimanından aldığını söyleyen Selçuk Yılmaz, yurda geldiğinde Türkiye hattının takılı olduğu telefonu kullandığını söyledi.
Çok sosyal birisi olmadığını savunan Yılmaz, Türkiye hattında kayıtlı herhangi bir numara olmadığını savunarak, "Telefonu bankacılık işlemlerim için kullanırım. Sosyal medya kullanmam. Herhangi bir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır." dedi.
Selçuk Yılmaz'a SelçukSports isimli site de soruldu.
Sitenin kendisine ait olmadığını iddia eden Yılmaz, "Lise mezunuyum. 24 yaşında yurt dışına çıktım, o yaşıma kadar inşaatlarda çalıştım. Bilgisayardan anlamam. Böyle siteler kullanmam mümkün değil." iddialarını dile getirdi.
İllegal bahis oynamadığını savunan Yılmaz, yasal sitelerden bazen bahis yaptığını ancak dört beş aydır oynamadığını savunarak, yayıncı kuruluşun Almanya'da kendisi hakkında dava açtığını söyledi.
Çalınan telefonunda kayıtlı e-posta adresiyle SelçukSports isimli siteye kayıt açıldığını ileri süren Yılmaz, buradaki davanın da lehinde sonuçlandığını iddia etti.