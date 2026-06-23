Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal soruşturması. 6 şüpheli tutuklandı
23.06.2026 07:21
Son Güncelleme: 23.06.2026 07:28
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanırken, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Karaal hastanede tedavi altına alınırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 12 şüpheli yakalandı. Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 6 kişi hakkında ise savcılık tarafından adli kontrol istendi.
Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
500 KİLO ALTIN FİDYE İSTEMİŞLER
Hastanedeki tedavisi devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal polise ifade verdi.
Karaal'dan "Sen kurumun başındaki kişisin, sende para vardır" diyerek önce 300 ardından da 500 kilo altın isteyen şüpheliler, bu istekleri reddedilince saatlerce Erhan Karaal'ı darbettiler.
"BİRKAÇ OTOMOBİL DEĞİŞTİRDİK"
Erhan Karaal ifadesinde "Sahile gidecektik. Bu nedenle aşağı indim. Onu beklerken, yanıma yaklaşan kişiler beni zorla bir otomobile bindirdiler. Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
Polis soruşturmasında Erhan Karal’ı kaçıran kişilerin kimliklerinin belirlendiği öğrenildi. Yurt dışından aldıkları talimatla eylemi gerçekleştirdikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü öğrenildi.