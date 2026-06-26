Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal soruşturması. Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyede

Erhan Karaal ifadesinde şunları söylemişti:

“Sahile gidecektik. Bu nedenle aşağı indim. Onu beklerken, yanıma yaklaşan kişiler beni zorla bir otomobile bindirdiler. Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum.”