Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal soruşturması. Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyede
26.06.2026 10:30
Son Güncelleme: 26.06.2026 10:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın İstanbul'un Maltepe ilçesinde 17 Haziran Çarşamba günü evinin önünden kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Erhan Karaal'ın İstanbul Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatan başsavcılık, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.
Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Erhan Karaal'ın rehin tutulduğu İstanbul Tuzla'daki prefabrik yapı
Soruşturmanın devamında Kocaeli'de ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunun içinde bulunduğu tespit edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.
500 KİLOGRAM ALTIN FİDYE İSTEMİŞLER
Hastanedeki tedavisi devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal polise ifade vermişti.
Karaal'dan “Sen kurumun başındaki kişisin, sende para vardır.” diyerek önce 300 ardından da 500 kilo altın isteyen şüphelilerin, bu istekleri reddedilince saatlerce Erhan Karaal'a şiddet uyguladıkları öğrenildi.
"BİRKAÇ OTOMOBİL DEĞİŞTİRDİK"
Erhan Karaal ifadesinde şunları söylemişti:
“Sahile gidecektik. Bu nedenle aşağı indim. Onu beklerken, yanıma yaklaşan kişiler beni zorla bir otomobile bindirdiler. Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum.”