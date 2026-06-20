Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal soruşturması. Tetikçiye "Kafasına sık, 45 gün cesedi bulamazlar" talimatı

Karaal, “Benden birşey istemediler. Sizi eşinizle görüştürelim dediler o kadar. Görüşemedik biz. Arayacaklardı aramadılar. Yurtdışı numarasıydı ne zaman aradılar tarihini hatırlamıyorum.” dedi.

Karaal, olayda karışıklık olduğunu düşündüğünü ifade edip "Yanlış hedef çünkü hiçbir manası yok. Parayla ilgili hiçbir şey duymadım ben bilmiyorum. Bütün her şeyi emniyet birimlerimiz ayrıntılı bir şekilde araştırıyor." diye konuştu.