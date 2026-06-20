Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal soruşturması. Tetikçiye "Kafasına sık, 45 gün cesedi bulamazlar" talimatı
20.06.2026 13:43
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçıran şüphelilerin tektikçiye, "Aileden fidye isteyeceğiz. Vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkar öldürürsün" talimatı verdiği ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen üç kişi tarafından kaçırıldı.
Dün sabah, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılan Karaal soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.
ŞÜPHELİLERİN KAÇMASINA YARDIM ETMİŞLER
Dün gece ekipler tarafından gözaltına alınan iki kişinin, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen korsan taksiciler olduğu öğrenildi.
Soruşturmayı sürdüren Gasp Büro Amirliği ekipleri, korsan taksicilerin şüphelileri önce Fatih'e, ardından farklı adreslere götürdüklerini tespit etti.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Yaşanan yeni gelişmelerle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nde olayla ilgili gözaltında tutulan şüpheli sayısı da 10'a yükseldi.
"KAFASINA SIK TALİMATI"
Karaal'ın yanında silahla beklerken yakalanan şüphelinin olayın tetikçisi olarak görevlendirildiği öğrenildi.
Daha önceden başta uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 27 yaşındaki Yusuf A.'ya şüpheliler tarafından "Öldür" talimatı verildiği belirlendi.
Şüphelilerin Yusuf A.'ya "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar." dediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.
NEREDE BULUNDU?
Karaal, elleri kolları bağlı halde prefabrik bir fabrika bulundu.
İBB yöneticisinin çarşamba akşamından cuma sabah saatlerine kadar tutulduğu yapının inşaat halinde olduğu, birkaç sandalye, boş kutular ve bir kitaplık dışında hiçbir şeyin bulunmadığı görüldü.
"ERHAN YANLIŞ HEDEF"
Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal, Tuzla Devlet Hastanesi'nin ardından Kartal Lütfü Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen eşinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti. Karaal eşini kaçıranların kendisini aradıklarını söyleyerek bu süreçte yaşadıklarını anlattı.
Karaal, “Benden birşey istemediler. Sizi eşinizle görüştürelim dediler o kadar. Görüşemedik biz. Arayacaklardı aramadılar. Yurtdışı numarasıydı ne zaman aradılar tarihini hatırlamıyorum.” dedi.
Karaal, olayda karışıklık olduğunu düşündüğünü ifade edip "Yanlış hedef çünkü hiçbir manası yok. Parayla ilgili hiçbir şey duymadım ben bilmiyorum. Bütün her şeyi emniyet birimlerimiz ayrıntılı bir şekilde araştırıyor." diye konuştu.