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Kadıköy'de 7 saat su kesintisi yaşanacak. Hangi mahallelere su verilemeyecek?

19.07.2026 14:35

Son Güncelleme: 19.07.2026 14:42

Batuhan Durmuş

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Kadıköy'de bazı mahallelere 7 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi. Peki, hangi mahallelere su verilemeyecek?

Kadıköy'de 7 saat su kesintisi yaşanacak. Hangi mahallelere su verilemeyecek?
Anadolu Ajansı

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de bulunan ana isale hattında revizyon ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Kadıköy'de 7 saat su kesintisi yaşanacak. Hangi mahallelere su verilemeyecek? 1
Anadolu Ajansı

Bu kapsamda yarın akşam saat 23.00 ile 21 Temmuz Salı 06.00 arasında su kesintisi yaşayacak ilçeler şu şekilde:

Kadıköy'de 7 saat su kesintisi yaşanacak. Hangi mahallelere su verilemeyecek? 2
Anadolu Ajansı

Osmanağa, Zühtüpaşa, Caferağa ve Fenerbahçe mahallelerinde 7 saat boyunca su kesintisi olacak.