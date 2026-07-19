Kadıköy'de 7 saat su kesintisi yaşanacak. Hangi mahallelere su verilemeyecek?
19.07.2026 14:35
Son Güncelleme: 19.07.2026 14:42
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Kadıköy'de bazı mahallelere 7 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi. Peki, hangi mahallelere su verilemeyecek?
Anadolu Ajansı
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de bulunan ana isale hattında revizyon ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.
Anadolu Ajansı
Bu kapsamda yarın akşam saat 23.00 ile 21 Temmuz Salı 06.00 arasında su kesintisi yaşayacak ilçeler şu şekilde:
Anadolu Ajansı
Osmanağa, Zühtüpaşa, Caferağa ve Fenerbahçe mahallelerinde 7 saat boyunca su kesintisi olacak.