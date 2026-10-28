Kadıköy'de tahliye krizi. Belediye "Yıkılma riski var" dedi

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak’ta bulunan 3 binanın kolonlarında ve iç kısımlarında oluşan çatlaklar nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alındı.

Bina sakinleri, dün akşam tahliye için gelen belediye ekipleriyle gerginlik yaşayarak ek süre talebinde bulundu ve kendilerine resmi tebligat yapılmadığını iddia etti.

"'SİZ ÇIKTIKTAN SONRA TEBLİGAT GÖNDERECEĞİZ' DİYORLAR"

Binada yaşayan Recai Adilbey, yıkım kararına tepki gösterdi.

Ekiplerin resmi tebligatlarının olmadığını iddia eden Adilbey, "Elimize tebligat verin diyoruz, 'Siz çıktıktan sonra tebligat göndereceğiz' diyorlar. Hukuka aykırı bir işlem bu." dedi.

"KANSER HASTAMIZ VAR"

Bölgede 3 binada toplam 62 daire ve 15 dükkan bulunduğunu sözlerine ekleyen Adilbey, binada bir vatandaşın beyin ameliyatı geçirdiğini, evinde özel donanımlı makine bulunduğunu, başka bir vatandaşın ise kanser tedavisi gördüğünü dile getirip "Şimdi siz bu insanı nereye götüreceksiniz?" diyerek tepki gösterdi.