Kadıköy'de tahliye krizi. Belediye "Yıkılma riski var" dedi
28.10.2026 14:08
Kadıköy'de 3 binanın kolonlarında ve iç kısımlarında oluşan çatlaklar nedeniyle yıkım kararına bina sakinler, tebligat yapılmadığını iddia edip tepki göstermişti. Kadıköy Belediyesi açıklama yaptı.
Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak’ta bulunan 3 binanın kolonlarında ve iç kısımlarında oluşan çatlaklar nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alındı.
Bina sakinleri, dün akşam tahliye için gelen belediye ekipleriyle gerginlik yaşayarak ek süre talebinde bulundu ve kendilerine resmi tebligat yapılmadığını iddia etti.
"'SİZ ÇIKTIKTAN SONRA TEBLİGAT GÖNDERECEĞİZ' DİYORLAR"
Binada yaşayan Recai Adilbey, yıkım kararına tepki gösterdi.
Ekiplerin resmi tebligatlarının olmadığını iddia eden Adilbey, "Elimize tebligat verin diyoruz, 'Siz çıktıktan sonra tebligat göndereceğiz' diyorlar. Hukuka aykırı bir işlem bu." dedi.
"KANSER HASTAMIZ VAR"
Bölgede 3 binada toplam 62 daire ve 15 dükkan bulunduğunu sözlerine ekleyen Adilbey, binada bir vatandaşın beyin ameliyatı geçirdiğini, evinde özel donanımlı makine bulunduğunu, başka bir vatandaşın ise kanser tedavisi gördüğünü dile getirip "Şimdi siz bu insanı nereye götüreceksiniz?" diyerek tepki gösterdi.
KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Kadıköy Belediyesi de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Zühtüpaşa, Eğitim ve Rasimpaşa mahallelerinde bulunan toplam 6 yapının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında düzenlenen teknik raporlar doğrultusunda, can ve mal güvenliği açısından risk ve yıkılma tehlikesi oluşturduğunun tespit edildiği aktarıldı.
"Tebligat kararı beklenmeksizin ivedilikle binadan vatandaşların tahliyesi başlatılmıştır." denilen açıklamada tahliye edilen ihtiyaç sahiplerine belediye tarafından geçici konaklama desteği sağlanacağı bildirildi.
Zühtüpaşa Mahallesi’nde dere yatağında bulunan 33, 41 ve 53 yıllık üç yapının sel ve su baskını riski nedeniyle de incelendiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Yapılan ön incelemelerde, yapıların taşıyıcı sistemlerinde korozyon, beton ve donatı kesitlerinde azalma ve derin çatlaklar tespit edilmiştir. Bu bulgular, yapıların statik güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığını ortaya koymuştur. Söz konusu yapıların, aynı kanunun 39. maddesi kapsamında yıkılma tehlikesi arz eden yapılar (mail-i inhidam) niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.”
"ÖNCELİĞİMİZ RİSKLERİ ÖNCEDEN TESPİT ETMEK"
Açıklamanın devamında "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 27 Ekim 2026 tarihli, sel ve su baskını riski altındaki yapılara yönelik tedbir ve işlemleri konu alan yazısı doğrultusunda, tahliye ve yıkım süreçlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Temel önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktır. Aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve su baskınları, özellikle dere yatağında bulunan yapılar açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Olası bir deprem veya başka bir afet yaşanmadan önce, yıkılma tehlikesi arz eden yapıların tahliye ve yıkım süreçlerinin mevzuat çerçevesinde tamamlanması büyük önem taşımaktadır. Kadıköy Belediyesi olarak önceliğimiz, afetler meydana geldikten sonra müdahale etmek yerine riskleri önceden tespit etmek ve gerekli tedbirleri zamanında almaktır. Vatandaşlarımızın can güvenliğini esas alan çalışmalarımızı, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde ve mevzuat çerçevesinde sürdürüyoruz." denildi.