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Kadıköy'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme. İşçiler göçük altında kaldı

30.06.2026 10:30

Son Güncelleme: 30.06.2026 10:38

DHA, İHA

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İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada kısmi çökme meydana geldi. Göçükte kalan iki işçi kurtarıldı.

Kadıköy'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme. İşçiler göçük altında kaldı
DHA

Kadıköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. 

 

Sabah saatlerinde Caferağa Mahallesi Bayındır Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada kısmi çökme meydana geldi. 

Kadıköy'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme. İşçiler göçük altında kaldı 1
DHA

Yıkım alanında çalışan iki işçi göçük altında mahsur kaldı. 

 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve köpekli arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 

Kadıköy'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme. İşçiler göçük altında kaldı 2
DHA

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte işçiler bulundukları yerden çıkarıldı. 

 

Yaralılar ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. 

Kadıköy'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme. İşçiler göçük altında kaldı 3
DHA

Polis ekipleri tarafından güvenlik amaçlı olarak sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı. 

 

Ekiplerin olay yerindeki incelemeli sürüyor.

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