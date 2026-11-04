Kadının hareketi polisi alarma geçirdi: Sosyal medyanın konuştuğu olayın sırrı çözüldü

Polisin devam eden çalışmaları kapsamında Yahya P. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, çift arasında daha önce de birçok kez tartışma yaşandığı, Sultan P.'nin geçmişte ihbarlarda bulunduğu ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirlendi.

Yahya P., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.