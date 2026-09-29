Kağıthane’de 3 gün elleri bağlı alıkonulan 2 kişiyi polis kurtardı

Diğer yandan gözaltına alınan Zeki A.’nın 'Uyuşturucu madde ticareti’, 'Uyuşturucu kullanma’, ‘Açıktan hırsızlık’ ve ‘Kapkaç’ suçlarından 7, Suat Eren D.’nin ise ‘Kasten yaralama’ suçundan emniyete 2 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

İdris A.’nın ‘Uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘Taksirle yaralama’, Tarık O.’nun da ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’, ‘Şantaj’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından emniyete geliş kayıtları olduğu belirtildi.

Evde rehin tutulan Hakan Ç.’nin ise, 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan 1, Görkem Serkan T.’nin ise 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Hakaret' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından emniyete 14 geliş kaydı olduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.