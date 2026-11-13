Kahraman pilotlar Malatya'da faciayı önlemiş
13.11.2026 15:58
Son Güncelleme: 13.11.2026 15:59
Malatya'da dört askerin şehit olduğu kazada, şehit pilotların helikopteri yerleşim alanına düşürmemek için büyük bir fedakarlık gösterdiği ortaya çıktı.
2'nci Kara Havacılık Alayı'na ait S-70 tipi helikopter, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle Malatya'da Yeşilyurt'a bağlı Samanköy Mahallesi'nde düştü.
Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki pilotlar Binbaşı Erdem Çimen ve Orhun Pınar ile Astsubaylar Serkan Önder ve Hüseyin Zehir şehit oldu.
Dört şehidin cenazesi yarın Ankara'da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.
Kazaya ilişkin incelemeler devam ederken pilotların büyük bir fedakarlık örneği gösterdikleri ortaya çıktı.
KAHRAMAN PİLOTLAR FACİAYI ÖNLEDİ
Kazanın meydana geldiği nokta, yerleşim yerlerine çok yakın bir yerde bulunuyor. Aynı bölgenin 500 metre uzağında depremzedeler için kurulan bir konteynerkent yer alıyor.
Pilotların sivil kayıpları önlemek için helikopteri son ana kadar boş alana yönlendirmek için mücadele ettiği öğrenildi.
Kaza yapan helikopterden kopan parçalar yakındaki bir evin bahçe duvarına isabet etti.
Olayda iki vatandaşın yaralandığı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?
Helikopterin düşüş sebebine ilişkin araştırmalar da sürüyor.
Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllardır kullandığı bu helikopterin özelliklerini NTV yayınında anlattı.
"Kazaya hangi faktörler yol açmış olabilir" sorusunu yanıtlayan Atabay, şunları kaydetti:
"- Bu helikopterler Kara Kuvvetleri'nde ağırlıklı olarak var. Bu helikopterler bizim terörle mücadelede elimiz ayağımız şeklinde sıklıkla kullandığımız helikopterlerden biri. Operasyonel yeteneği ve hareket kabiliyeti yüksek bir helikopterimiz.
- Bu helikopterler personel nakli, lojistik ve ambulans olarak da kullanılabiliyor. Bunlar 90'lı yıllardan beri terörle mücadele kullandığımız helikopterlerimiz.
- Bunların bakımları hassasiyetle yapılır. TSK'da kurumsal kültürdür bakım faaliyetleri. Görev öncesi de bakımları yapılır ve uçuş emniyetini ihlal eden bir durum varsa asla uçuşa izin verilmez."