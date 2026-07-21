Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesine istenen ceza belli oldu

Tutuklu şüphelilerden Uğur Mersinli hakkında, 10 kişiye yönelik olası kastla öldürme, 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde olası kastla yaralama ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından dava açılması talep edildi.

Anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılması istendi.

SUÇLAMALARIN GEREKÇESİ ANLATILDI

Savcılık, polis başmüfettişi olan Uğur Mersinli'nin, çocuğunun psikolojik durumunu, kendisine zarar verme davranışlarını ve silahlara yönelik ilgisini bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığını değerlendirdi. İddianamede, babanın saldırganı poligona götürerek silah kullanmasına izin verdiği, çok sayıda silahı kolay ulaşılabilir biçimde evde tuttuğu ve dijital faaliyetlerini yeterince denetlemediği ileri sürüldü.

Bu nedenle Uğur Mersinli’nin saldırı sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları öngörebilecek durumda olduğu savunularak, olası kast hükümleri kapsamında cezalandırılması talep edildi.

Anne Peyman Pınar Mersinli’nin ise çocuğunun psikolojik sorunlarına ilişkin uyarılara rağmen gerekli sağlık başvurularını yaptırmadığı, tehlikeyi öngörmesine karşın gerekli dikkat ve özeni göstermediği kaydedildi. Savcılık, annenin bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılmasını istedi.

Her iki şüpheli de ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.