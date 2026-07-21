Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesine istenen ceza belli oldu
21.07.2026 15:22
Son Güncelleme: 21.07.2026 16:11
Kahramanmaraş'ta dokuz öğrenci ile bir öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli isimli saldırganın babası ve annesi hakkında iddianame düzenlendi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dokuz öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame düzenledi.
SALDIRGANIN BABA VE ANNESİNE DAVA AÇILDI
Tutuklu şüphelilerden Uğur Mersinli hakkında, 10 kişiye yönelik olası kastla öldürme, 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde olası kastla yaralama ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından dava açılması talep edildi.
Anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılması istendi.
SUÇLAMALARIN GEREKÇESİ ANLATILDI
Savcılık, polis başmüfettişi olan Uğur Mersinli'nin, çocuğunun psikolojik durumunu, kendisine zarar verme davranışlarını ve silahlara yönelik ilgisini bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığını değerlendirdi. İddianamede, babanın saldırganı poligona götürerek silah kullanmasına izin verdiği, çok sayıda silahı kolay ulaşılabilir biçimde evde tuttuğu ve dijital faaliyetlerini yeterince denetlemediği ileri sürüldü.
Bu nedenle Uğur Mersinli’nin saldırı sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları öngörebilecek durumda olduğu savunularak, olası kast hükümleri kapsamında cezalandırılması talep edildi.
Anne Peyman Pınar Mersinli’nin ise çocuğunun psikolojik sorunlarına ilişkin uyarılara rağmen gerekli sağlık başvurularını yaptırmadığı, tehlikeyi öngörmesine karşın gerekli dikkat ve özeni göstermediği kaydedildi. Savcılık, annenin bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılmasını istedi.
Her iki şüpheli de ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.
SALDIRIDAN YENİ AYRINTILAR: BEŞ TABANCA VE 84 KOVAN BULUNDU
Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme tutanakları, güvenlik kamerası görüntüleri, otopsi ve sağlık raporları, dijital materyal incelemeleri, tanık ve mağdur ifadeleri ile kriminal raporlar delil olarak değerlendirildi.
Olay yeri incelemesinde okulun birinci katındaki koridor ile 5/D ve 5/E sınıflarında yoğun kan izleri ve doku parçaları tespit edildi.
Koridorun sonunda beş tabanca, iki boş şarjör ve silahların taşındığı değerlendirilen bir çanta bulundu. Olay yerinden toplam 84 kovan toplandı.
Kriminal incelemede, yaşamını yitiren ve yaralanan kişilere isabet eden mermilerin saldırıda kullanılan silahlardan ateşlendiği belirlendi.
İddianamede, saldırıda kullanılan silahların Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu kaydedildi.
SALDIRIDAN ÖNCE OKULUN KROKİSİNİ ÇİZMİŞ
Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede, okulun tükenmez kalemle çizilmiş krokileri bulundu. Cep telefonunda farklı tarihlerde babasına ait silahlarla çekilmiş fotoğrafların yanı sıra saldırıdan iki gün önce babasıyla birlikte gittiği atış poligonuna ait görüntüler tespit edildi.
Saldırıdan bir gün önce silahların yatak üzerine dizildiği fotoğrafların da telefonda bulunduğu belirtildi. Dijital materyallerde ayrıca farklı ülkelerdeki okul saldırılarına, saldırganlara, el yapımı patlayıcılara ve şiddet içerikli görüntülere ilişkin çok sayıda araştırma kaydına ulaşıldı.
İddianamede, saldırganın bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihli, saldırının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılı planlar içeren bir belge bulunduğu aktarıldı. Belgede, silahların ve şarjörlerin hazırlanması, okulun çıkışlarının kapatılması, tuvaletlerde silahlanılması ve sınıflara girilerek ateş edilmesine ilişkin ifadeler bulunduğu kaydedildi.
Savcılık, belge içeriğiyle saldırının gerçekleşme biçiminin genel hatlarıyla uyumlu olduğunu değerlendirdi. Saldırganın bazı sosyal medya kullanıcılarına da okula yönelik saldırı düzenleyeceğini yazdığı tespit edildi. Bu kullanıcıların olayla bağlantılarının araştırılması için ayrı bir soruşturma yürütülmesine karar verildi.
OLAYDAN İKİ GÜN ÖNCE POLİGONA GÖTÜRMÜŞ
İddianamede, saldırganın babası Uğur Mersinli ile olaydan iki gün önce Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne ait atış poligonuna gittiği belirtildi. Görüntülerde saldırganın, olayda da kullandığı tabancalardan biriyle atış yaptığı, babasının ise bu anları cep telefonuyla kaydettiği aktarıldı.
Poligon görevlisinin beyanında, Uğur Mersinli'nin oğlunun daha önce de silah kullandığını söylediği ifade edildi. Savcılık, saldırganın silahları doldurma, kurma ve kullanma şeklinin, olaydan önce silahlara aşina olduğunu ve yeterli düzeyde kullanım tecrübesi bulunduğunu gösterdiğini değerlendirdi.
Şüphelilerin ortak ikametinde yapılan aramada çok sayıda tabanca, tüfek, şarjör ve mermi ele geçirildi. İddianamede, silahların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan kilitli veya şifreli bir kasaya rastlanmadığı belirtildi. Silahların yatak odasındaki gardıropta, güvenlik mekanizması bulunmayan ve elle kolaylıkla açılabilen ahşap kutularda veya açık biçimde muhafaza edildiği kaydedildi.
Savcılık, bu durumun saldırganın silahlara kolaylıkla erişmesine imkân sağladığını belirtti. Uğur Mersinli ise ifadesinde silahları "Maraş sandığı" olarak bilinen kutularda, şarjör ve mermilerden ayrı şekilde muhafaza ettiğini savundu.
AİLEYE DEFALARCA UYARI YAPILMIŞ
İddianamede, saldırganın okul rehberlik servisinde farklı yıllarda toplam 32 bireysel görüşmeye katıldığı belirtildi. Okul kayıtlarına göre, 2022 ve 2024 yıllarında velilere çocuğun psikolojik desteğe ihtiyacı bulunduğu ve hastaneye sevk edilmesi gerektiği yönünde bildirim yapıldığı, ancak hastane başvurusunun gerçekleştirilmediği ifade edildi.
Saldırganın daha önce kendisine zarar verme, boğazını çanta sapıyla sıkma, eline kalem batırma, kitapları yırtma ve ağlama krizleri gibi davranışlarda bulunduğu aktarıldı. Aralık 2025’te kolunu kesici bir cisimle çizmesi üzerine hastanede değerlendirilen saldırgan için düzenli çocuk psikiyatrisi takibi önerildiği, buna rağmen psikiyatri polikliniğine başvurulmadığı belirtildi.
Özel danışmanlık merkezinde yapılan son görüşmenin ardından da psikiyatri desteği önerildiği, saldırganın bir sonraki görüşmesinin ise olay günü saat 16.00’ya planlandığı kaydedildi.
Saldırganın geçmişe dönük iletişim kayıtları, okul ile ev arasındaki güzergâha ait güvenlik kamerası görüntüleri ve dijital materyalleri de incelendi.
İddianamede, saldırganın olay günü evinden çıktıktan sonra doğrudan okula gittiği ve güzergâh boyunca herhangi bir kişiyle temas kurmadığı belirtildi.
Saldırıya üçüncü bir kişinin azmettirme, yardım etme veya başka bir şekilde katıldığına ilişkin herhangi bir delil elde edilemediği, saldırganın terör veya suç örgütüyle bağlantısının da tespit edilmediği kaydedildi.
Saldırganın yurt dışındaki bazı sosyal medya kullanıcılarıyla yaptığı yazışmalar ise ayrı soruşturma dosyasında incelenmeye devam ediyor.
SALDIRGANI ENGELLEYENE TAKİPSİZLİK
İddianamede, saldırı sırasında okula girerek saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan Necmettin Bekçi'nin, yerde bulduğu bıçakla saldırganın bacağına bir kez vurduğu aktarıldı.
Otopsi raporunda saldırganın kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar hasarı ve kan kaybı sonucu öldüğü belirtildi.
Savcılık, Bekçi'nin saldırıyı durdurmak ve başkalarının hayatını korumak amacıyla hareket ettiğini değerlendirerek meşru savunma hükümleri kapsamında hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
"SİLAHLARA İLGİSİ VARDI"
Okuldaki kanlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin eski bir emniyet personeli olduğu ortaya çıkmıştı.
Tutuklanan babanın oğluna atış talimleri yaptırdığı belirlenmiş, olayda kullanılan silahların da baba Uğur Mersinli'ye ait olduğu tespit edilmişti.
Baba Mersinli bu iddiayı ifadesinde kabul etmiş, "Silahlara olan bir ilgisi vardı. Zaman zaman arkadaşlarının atış yaptığını söylüyordu. Ben de bu ilgisini kırmak için öğretmeye çalıştım. Amacım ona böyle bir şey yaptırmak değildi." ifadelerini kullanmıştı.
ANNESİ DE TUTUKLU
Okul saldırısına ilişkin soruşturmada anne Peyman Pınar Mersinli'nin de tutuklanmasına karar verilmişti.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, olayın failinin sağlık durumuna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilgili sağlık kuruluşlarından temin edildiği belirtilmişti.
Yapılan incelemelerde, iki farklı kurumda görevli psikologların olaydan önce failin çocuk psikiyatrisi desteğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği, ancak anne Pınar Peyman Mersinli'nin bu önerileri dikkate almadığı ifade edilmişti.
DOKUZ ÖĞRENCİ İLE BİR ÖĞRETMENİ ÖLDÜRDÜ
Türkiye'nin gündemine oturan saldırı Onikişubat ilçesinde yaşanmıştı.
İsa Aras Mersinli, beş silah ve yedi şarjörle doldurduğu çantayla Ayser Çalık Ortaokulu'na girerek iki sınıfa ateş açtı.
Saldırı sonucu dokuz öğrenci ve bir öğretmen yaşamını yitirdi
Mersinli'nin kullandığı silahların eski emniyet mensubu olan babası Uğur Mersinli'ye ait olduğu öğrenildi.