Kahramanmaraş okul saldırısı davası. Baba Uğur Mersinli oğlundan davacı ve şikayetçi oldu

Duruşma öncesi ailelerin avukatı Özcan Kara, bu yargılama sonunda verilecek kararın ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olup ve topluma yön vereceği söyledi.

Kara, iddianamenin temelinde gerekçe olarak da silahlar, evde 7 adet şarjörleri dolu vaziyette tabancanın bulunması ve iki adet av tüfeğinin bulunması olarak gösterildiğini dile getirdi.

“Aile hem çocuklarının psikolojik sorunlarının varlığını bilmekte hem de bu silahları evde muhafaza etmede bulundurmaktadır.” diyerek şüpheli Mersinli ailesine tepki gösteren Kara, “Savcılığın en temel gerekçesi bunlardır. Bunun dışında çocuğa atış poligonunda atış yaptırması da ayrı bir kusurlarıdır.” dedi.