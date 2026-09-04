Kahramanmaraş okul saldırısı davası. Baba Uğur Mersinli oğlundan davacı ve şikayetçi oldu
04.09.2026 09:14
Son Güncelleme: 04.09.2026 11:12
Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiğini okul saldırısıyla ilgili hakim karşısına çıkan baba Uğur Mersinli, oğlundan hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi oldu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame düzenledi.
Saldırganın anne ve babası bugün hakim karşısına çıktı.
"BENDEN HABERSİZ ÇALMIŞTIR"
Duruşma, Uğur Mersinli'nin savunmasıyla başladı.
Silahları, oğlunun bulduğunu dile getiren Mersinli, "Çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez. Benden habersiz almıştır. Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz." diyerek kendisini savundu.
Oğlunun okul saldırısı yapacağını bilmediğini iddia eden Mersinli, "Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Yatak odaları, evlerde kapıları kilitlenen yerlerdir." dedi.
Evindeki aramada silahların bulunamamasının ardından kendisinin söylediğini dile getiren Mersinli, "Yatak odasında gardıroptaki eşyalar bana aittir." diyerek İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısı yapacağını tahmin eden kamu görevlilerinin bu bilgileri kendileriyle paylaşmamasına tepki gösterdi.
Mersinli, şöyle devam etti:
"İsa Aras Mersinli, manifestosunu önceden hazırlamıştır ve onu poligona sevgim için götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum."
"FAİL İSA ARAS MERSİNLİ'DİR"
Sanık Mersinli, ortada işlenen bir suç varsa ortada failin de olduğunu söyleyerek "Fail İsa Aras Mersinli’dir ve ona kamu davası açılmamıştır. İddia makamı anne ve babayı suçlamak için kamuoyu baskısıyla ortaya karışık iddianame düzenlemiştir." iddiasını dile getirdi.
Uğur Mersinli, oğlu hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi olduğunu açıkladı.
Dava, sanık baba Uğur Mersinli’nin savunmasıyla devam ediyor.
Duruşma öncesi ailelerin avukatı Özcan Kara, bu yargılama sonunda verilecek kararın ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olup ve topluma yön vereceği söyledi.
Kara, iddianamenin temelinde gerekçe olarak da silahlar, evde 7 adet şarjörleri dolu vaziyette tabancanın bulunması ve iki adet av tüfeğinin bulunması olarak gösterildiğini dile getirdi.
“Aile hem çocuklarının psikolojik sorunlarının varlığını bilmekte hem de bu silahları evde muhafaza etmede bulundurmaktadır.” diyerek şüpheli Mersinli ailesine tepki gösteren Kara, “Savcılığın en temel gerekçesi bunlardır. Bunun dışında çocuğa atış poligonunda atış yaptırması da ayrı bir kusurlarıdır.” dedi.
İSTENEN CEZA
Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada Uğur Mersinli “Olası kastla öldürme” suçundan 10 kez müebbet, “Olası kastla yaralama'” suçundan da 30 yıla kadar, Peyman Pınar Mersinli ise “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
İddianamede savcılık, polis başmüfettişi olan Uğur Mersinli'nin, çocuğunun psikolojik durumunu, kendisine zarar verme davranışlarını ve silahlara yönelik ilgisini bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığını öne sürdü.
Babanın, saldırganı poligona götürerek silah kullanmasına izin verdiği, çok sayıda silahı kolay ulaşılabilir biçimde evde tuttuğu ve dijital faaliyetlerini yeterince denetlemediği ileri sürüldü.
Mersinli’nin saldırı sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları öngörebilecek durumda olduğu savunuldu.
TEHLİKEYİ ÖNGÖRDÜ İDDİASI
Anne Peyman Pınar Mersinli’nin ise çocuğunun psikolojik sorunlarına ilişkin uyarılara rağmen gerekli sağlık başvurularını yaptırmadığı, tehlikeyi öngörmesine karşın gerekli dikkat ve özeni göstermediği iddia edildi.
Her iki şüpheli de ifadelerinde suçlamaları kabul etmemişti.
5 TABANCA VE İKİ BOŞ ŞARJÖR BULUNMUŞTU
Koridorun sonunda beş tabanca, iki boş şarjör ve silahların taşındığı değerlendirilen bir çanta bulunmuş ve olay yerinden toplam 84 kovan toplanmıştı.
Kriminal incelemede, yaşamını yitiren ve yaralanan kişilere isabet eden mermilerin saldırıda kullanılan silahlardan ateşlendiği belirlenmişti.
İddianamede, saldırıda kullanılan silahların Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu kaydedildi.
SALDIRIDAN ÖNCE OKULUN KROKİSİNİ ÇİZMİŞ
Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede, okulun tükenmez kalemle çizilmiş krokileri bulunmuştu. Cep telefonunda farklı tarihlerde babasına ait silahlarla çekilmiş fotoğrafların yanı sıra saldırıdan iki gün önce babasıyla birlikte gittiği atış poligonuna ait görüntüler tespit edilmişti.
İddianamede, saldırganın bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihli, saldırının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılı planlar içeren bir belge bulunduğu aktarıldı. Belgede, silahların ve şarjörlerin hazırlanması, okulun çıkışlarının kapatılması, tuvaletlerde silahlanılması ve sınıflara girilerek ateş edilmesine ilişkin ifadeler bulunduğu kaydedildi.
AİLEYE DEFALARCA UYARI YAPILMIŞ
İddianamede, saldırganın okul rehberlik servisinde farklı yıllarda toplam 32 bireysel görüşmeye katıldığı belirtildi.
Okul kayıtlarına göre, 2022 ve 2024 yıllarında velilere çocuğun psikolojik desteğe ihtiyacı bulunduğu ve hastaneye sevk edilmesi gerektiği yönünde bildirim yapıldığı, ancak hastane başvurusunun gerçekleştirilmediği ifade edildi.