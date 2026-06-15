Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni ayrıntı. İsa Aras Mersinli 32 kere rehberlik servisine gitmiş

Öte yandan saldırıyı tüm detaylarıyla araştırmak ve bunun sonucunda benzer olayların bir daha yaşanmaması adına Meclis’e sorunlar ve sorunların çözümü için önerilerin yer alacağı detaylı bir rapor sunmak adına 3 günlüğüne Kahramanmaraş’a gelen TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı.

İlk gün saldırının meydana geldiği okulda incelemelerde bulunduktan sonra Kahramanmaraş Valiliğine geçen AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki komisyon, ilgili kurumların amirlerinden brifing aldı. Diğer günler ise saldırı sırasında görevde olan ile saldırıdan bir süre önce görevden alınan okul yönetimi ve öğretmenleri, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli psikologlar, saldırıda hayatını kaybedenler ile yaralananların aileleri olmak üzere toplam 53 kişiyi dinledi.