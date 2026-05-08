Kakava ateşi yakıldı, bahar danslarla karşılandı
08.05.2026 21:04
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 3’üncü Kakava ve Hıdrellez Şenliği’nde yakılan Kakava ateşi etrafında toplanan vatandaşlar, müzik ve dans eşliğinde baharın gelişini coşkuyla kutladı.
Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 3'üncü Kakava ve Hıdırellez Şenliği, Hükümet Caddesi'nde gerçekleştirilen kortejle başladı.
Renkli görüntülere sahne olan kortejin ardından baharın gelişini müjdeleyen kakava ateşi yakıldı.
Etkinlik alanında toplanan vatandaşlar, müzik eşliğinde dans ederek, eğlendi.
Şenliğe Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile çok sayıda vatandaş katıldı.