Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yarın yapılacak. KPSS Ortaöğretim öncesi önemli çağrı
24.10.2026 12:56
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı yarın yapılacak. KPSS Ortaöğretim Sınavı'nda 3 milyon aday ter dökecek. Sınav öncesinde ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, önemli bir çağrıda bulundu.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı yarın gerçekleşecek. KPSS Ortaöğretim Sınavı'nda Türkiye genelinde 3 milyona yakın aday ter dökecek. Sınava ortaöğretim kurumlarından mezun olanlarla sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunan adaylar katılacak.
Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav, saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
Genel yetenek testi sözel ve sayısal bölümlerden, genel kültür testi ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye ve dünyayla ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konulardan oluşacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
2026-KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.
Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ortaöğretim" sınav sonuçlarını etkilemeyecek.
ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN ÖNEMLİ ÇAĞRI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Ortaöğretim) sırasında trafik oluşmasının önüne geçilmesi, gürültüye sebep olacak çalışmalara ara verilmesi çağrısında bulundu.
Ersoy, paylaşımında, şunları kaydetti:
"- Pazar günü 2 milyon 985 bin aday KPSS Ortaöğretim uygulamasına girecek. Toplumsal olarak büyük hassasiyet göstermemiz gereken bir gün bizi bekliyor. Trafik oluşmasının önüne geçelim, gürültüye sebep olacak çalışmalara sınav sonuna kadar ara verelim.
- Kıymetli adaylar, sınav yerlerimize erken gitmeye gayret edelim ve sınav giriş belgelerimiz ile geçerli kimlik kartlarımızı unutmayalım. Kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."