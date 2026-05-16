Kan donduran cinayette "köpek tasması" ve "2 gün" ayrıntısı

İstanbul'da kayıp başvurusu yapıldıktan sonra cansız bedeni bulunan İranlı Farkhundeh Ghaem Maghami'yle ilgili soruşturmada 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi. Cinayetin ayrıntıları, ifadelerin alınmasıyla ortaya çıktı.

Farkhundeh Ghaem Maghami 20 yıldır İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Küçükyalı Mahallesi'nde oturuyordu. 68 yaşındaki kadından 11 Nisan'dan bu yana haber alınamıyordu. Yakınları, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Maghami'nin evindeki aramalarda yapılan yemeklerin öylece bırakıldığı görülmüştü.

Cinayeti aydınlatmaya başlayan ayrıntıysa, apartman WhatsApp grubuna atılan bir mesaj oldu. Maghami, yıllardır İstanbul'da yaşayıp Türkçe konuşabilse de Türkçe yazamıyordu. Ancak gruba onun telefonundan "Tatildeyim" diye yazılmıştı.

Kadının çağrı geçmişini inceleyen ekipler, yaptığı HTS araştırmalarında son görüştüğü kişinin Esenyurt’ta yaşayan Erkan B. (49) olduğunu belirledi.

Erkan B.’yi de incelemeye başlayan ekipler izlediği güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin 14 Nisan’da kadını evinden aldığı ve Büyükçekmece’de bir restoranda birlikte yemek yediklerini tespit etti.