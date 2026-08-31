Kanadalı turist takside gasbedilip bıçaklandığını iddia etti

Olay, saat 00.00 sıralarında arasında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. İddiaya göre, Kanada’dan İstanbul’a gelen Alex Soliman, 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi.

Turist, taksi şoförü ile kendilerini ‘Eleanor’ ve ‘Aisha’ olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbettiğini öne sürdü.

Şoförün taksimetreyi açmadığını belirten turist, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti.