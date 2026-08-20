İstanbul Adalar'da deprem hareketliliği. Depremler ne ifade ediyor? Kandilli'den açıklama geldi
20.08.2026 14:50
Son Güncelleme: 20.08.2026 14:51
İstanbul'da salı gününden bu yana Adalar açıklarında meydana gelen 117 mikrodeprem paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi, deprem hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul'da Adalar açıklarında son iki günde 117 mikrodeprem meydana geldi.
Adalar fayındaki hareketlilik İstanbulluları tedirgin ederken sarsıntılar "Büyük depremin habercisi mi?" sorusunu gündeme getirdi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, meydana gelen mikrodepremlere ilişkin açıklama yaptı.
İKİ GÜNDE 117 DEPREM
Kandilli'den yapılan açıklamada; 18 Ağustos saat 06.00 ile 20 Ağustos saat 13.00 arasında Adalar'ın güneyinde yaklaşık 20 kilometre yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 depremin meydana geldiği aktarıldı.
"19 ve 20 Ağustos’ta meydana gelen ve moment tensör çözümü yapılabilen depremler, normal bileşenli oblik doğrultu atımlı odak mekanizmasına sahiptir." denilen açıklamada kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu olmasının olayların benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiğini gösterdiği ifade edildi.
"MİKRODEPREM DİZİSİ NİTELİĞİNDE"
Kandilli, depremlerin zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğinde olduğuna vurgu yaptı.
Bu tür küçük deprem kümelerinin aktif tektonik bölgelerde zaman zaman gözlenebildiğine de dikkat çekilen açıklamada "Bölgedeki sismik aktivite; depremlerin konum, derinlik, büyüklük ve kaynak mekanizması özellikleri açısından KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTIM) tarafından 7/24 izlenmekte ve ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir." denildi.
ŞÜKRÜ ERSOY: BU DEPREMLER ADALAR FAYI'NIN AKTİF OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, NTV yayınında Adalar açıklarında gerçekleşen depremleri değerlendirdi.
"Büyük bir deprem olacak." demenin yanlış olacağını vurgulayan Ersoy, "'Hiçbir şey olmayacak' demek de yanlış olur." ifadesini kullandı.
İstanbul'daki depremlerin Adalar Fayı üzerinde gerçekleştiğini anlatan Ersoy, "Bu fay, Avcılar ve Kumburgaz faylarından biraz daha farklı bir karakter sahip. Adalar Fayı, farklı ve yavaş hareketinden dolayı genellikle bunun pasif olduğu düşünülür ama öyle değil. Dünkü depremler de bu fayın aktif olduğunu bize göstermekte." diye konuştu.
"Bu depremler, bölgenin ne kadar canlı olduğunun göstergesi." diyen Ersoy, "Paniklemek gerekiyor mu? Hayır. Bu olağan aktivitelerden bazıları. Bütün depremler dikkatlice inceleniyor." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği olduğunu anlatan Ersoy, "Sanki uzmanlarmış gibi konuşmalar var. Kamuoyundaki kirlilik korku ve endişe yaratıyor. Dün geceden beri sürekli bu konuda görüşler veriyoruz." dedi.
SCIENCE DERGİSİ DE BU BÖLGEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
İstanbul'u etkilemesi beklenen Marmara Depremi'ne ilişkin uluslararası hakemli dergi Science'da geçen yıl bir makale yayımlanmıştı.
Aralarında Türk uzmanların da bulunduğu ekip tarafından kaleme alınan makalede; bölge yaklaşık 20 yılı kapsayan sismik katalog kullanılarak analiz edildi.
Makalede Adalar Segmenti için şu ifadelere yer verilmişti:
"Doğuya doğru ilerleyen bir dizi 5'ten büyük deprem ve son 15 yılda MMF'nin doğuya doğru kademeli kısmi kırılmasını gösteriyoruz. Fayın sismik olarak aktif kısmı, sürünme ve geçiş segmentlerini içermekte olup, en son sismik aktivitenin bir kısmı, İstanbul'un güneyindeki muhtemelen kilitli Prens Adaları segmentinin yakınında yer almaktadır ve bu segmentin 7 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeli bulunmaktadır."