İstanbul Adalar'da deprem hareketliliği. Depremler ne ifade ediyor? Kandilli'den açıklama geldi

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, NTV yayınında Adalar açıklarında gerçekleşen depremleri değerlendirdi.

"Büyük bir deprem olacak." demenin yanlış olacağını vurgulayan Ersoy, "'Hiçbir şey olmayacak' demek de yanlış olur." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki depremlerin Adalar Fayı üzerinde gerçekleştiğini anlatan Ersoy, "Bu fay, Avcılar ve Kumburgaz faylarından biraz daha farklı bir karakter sahip. Adalar Fayı, farklı ve yavaş hareketinden dolayı genellikle bunun pasif olduğu düşünülür ama öyle değil. Dünkü depremler de bu fayın aktif olduğunu bize göstermekte." diye konuştu.

"Bu depremler, bölgenin ne kadar canlı olduğunun göstergesi." diyen Ersoy, "Paniklemek gerekiyor mu? Hayır. Bu olağan aktivitelerden bazıları. Bütün depremler dikkatlice inceleniyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği olduğunu anlatan Ersoy, "Sanki uzmanlarmış gibi konuşmalar var. Kamuoyundaki kirlilik korku ve endişe yaratıyor. Dün geceden beri sürekli bu konuda görüşler veriyoruz." dedi.