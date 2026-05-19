Kangallar depresyonda: Tüyleri dökülüyor, mutsuzlar
19.05.2026 10:40
İklim değişikliği hayvanları da etkiledi. Sivas'ta havanın bir gün sıcak bir gün soğuk seyretmesi, kangal köpeklerinin depresyona girmesine neden oldu.
Sivas'ta son günlerde etkili olan ani hava değişimleri, Kangal köpeklerini de olumsuz etkiledi.
ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
Mevsim normallerine ters giden hava şartları nedeniyle bir gün sıcak, bir gün soğuk ve yağışlı seyreden hava, kangalların hem fiziksel hem de psikolojik durumlarına yansıdı.
Şehirdeki yetiştiriciler, hava sıcaklıklarındaki ani değişimin hayvanların tüy yapılarına yansıdığını anlattı.
TÜYLERİ DÖKÜLÜYOR
Şehirde kangal yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yıldız, bazı hayvanların tüylerinde dökülme yaşandığını anlattı.
Yıldız, "Mutsuzlar, huzursuzlar ve tüylerini atamıyorlar. Atılan tüy bölgelerinde tekrar tüy kapladığını görüyoruz" diye konuştu.