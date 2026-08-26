Kanoyla Türkiye turu. İstanbul'dan yola çıktı, işte 83 günde katettiği mesafe

"Vefa Rotası" ve "Kıyılar Halkındır" temalarıyla yola çıkan sporcu, geçtiği hatlarda toplumsal ve kültürel alanda iz bırakan isimleri de anıyor.

Bodrum ilçesine gelen ve Kumbahçe Sahili'nde Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ile bazı sporcular tarafından karşılanan Uzel, gazetecilere, gündüzleri 30-40 kilometre yol aldığını ve geceleri bakir koylarda kamp kurduğunu söyledi.