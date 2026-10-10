Kapadokya semalarında Gazze için barış çağrısı

Uluslararası kuruluşların ve devletlerin Gazze’de yaşananların sona erdirilmesi için daha etkili adımlar atması gerektiğini belirten Khaleel, İslam ülkelerinin de ortak bir tutum geliştirmesi çağrısında bulundu.

Khaleel, "İslam ülkeleri, farklılıklarını bir kenara bırakarak insani yardımın ulaştırılması, sivillerin korunması ve kalıcı bir ateşkes için ortak sorumluluk üstlenmelidir" dedi.

Gazze’de yaşananların siyasi çıkarlar ve diplomatik hesaplar nedeniyle görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade eden Khaleel, uluslararası kurumların ve karar alıcıların saldırıların sona erdirilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası topluma çağrısını yineleyen Khaleel, Gazze’de sivillerin korunması, saldırıların durdurulması, gıda, su ve ilaç yardımının kesintisiz ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Hastaların tedaviye erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasını, sağlık tesisleri ve çalışanlarının korunmasını isteyen Khaleel, yaşananlardan sorumlu kişilerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’ye ve uluslararası mekanizmalara da çağrıda bulunan Khaleel, İsrail’in Gazze’ye ve diğer İslam coğrafyalarına yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve işgalin son bulması için harekete geçilmesini istedi.