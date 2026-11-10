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Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

10.11.2026 08:26

AA

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Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçtu.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
Anadolu Ajansı

Nevşehir'in Göreme beldesinde, bazı sıcak hava balonlarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

 

Bir firmaya ait kalp figürlü sıcak hava balonu da özel uçuş için hazırlandı.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 1
Anadolu Ajansı

Turistlerin sepetlere alınmasının ardından Kapadokya semalarına yükselen sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

 

Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan balonlar, yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu 2
Anadolu Ajansı

Sıcak hava balonu pilotu Türker Oğuz, gazetecilere, Kapadokya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için güne özel uçuş etkinliği düzenlediklerini belirtti.

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