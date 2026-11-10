Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Nevşehir'in Göreme beldesinde, bazı sıcak hava balonlarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

Bir firmaya ait kalp figürlü sıcak hava balonu da özel uçuş için hazırlandı.