Kapadokya'da peribacası çöktü. İki kişi hayatını kaybetti

NTV ekibinden Uğurcan Gökçen'in aktardığına göre, olay saat 15.00 sıralarında gerçekleşti.

Açık otoparkın olduğu yerin yakınındaki peribacasının çöktüğünü anlatan Gökçen, "Şu anda çok sayıda ambulans var, AFAD ekipleri burada. Yaralılar olduğu bilgisi var. Çalışmalar hala devam ediyor, otopark boşaltıldı." dedi.

Gökçen, otoparkta yaklaşık 150 aracın olduğunu söyledikten sonra şunları aktardı:

“Çökmenin olduğu yerde de insanlar vardı. Çökmenin yaşandığı yer bir gezme alanı olmadığı için çok kalabalık değildi ama insanlar vardı. Jandarma ve polis de olay yerine geldi. Çok yoğun bir çalışma var. Yeni bir çökme ihtimaline karşı insanlar bölgeden uzaklaştırılıyor.”