Kapadokya'da peribacası çöktü. İki kişi hayatını kaybetti
29.10.2026 15:45
Son Güncelleme: 29.10.2026 16:18
Kapadokya Göreme Açık Hava Müzesi girişinde peribacası çöktü. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
NTV'nin edindiği bilgiye göre, Kapadokya Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişindeki bir peribacası çöktü.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Peribacasından kopan kayaların altında kalan iki kişi hayatını kaybetti.
“AŞIRI YAĞIŞTAN DOLAYI TOPRAK KAYMASI OLDU”
Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, olay yerinde açıklama yaptı.
Aşırı yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldiğini ifade eden Kök, "Göreme'de toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibarıyla iki şahsın cenazesine ulaştık. Bir yaralıyı hastaneye sevk ettik. Acil müdahalesi yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Kök, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
NTV ekibinden Uğurcan Gökçen'in aktardığına göre, olay saat 15.00 sıralarında gerçekleşti.
Açık otoparkın olduğu yerin yakınındaki peribacasının çöktüğünü anlatan Gökçen, "Şu anda çok sayıda ambulans var, AFAD ekipleri burada. Yaralılar olduğu bilgisi var. Çalışmalar hala devam ediyor, otopark boşaltıldı." dedi.
Gökçen, otoparkta yaklaşık 150 aracın olduğunu söyledikten sonra şunları aktardı:
“Çökmenin olduğu yerde de insanlar vardı. Çökmenin yaşandığı yer bir gezme alanı olmadığı için çok kalabalık değildi ama insanlar vardı. Jandarma ve polis de olay yerine geldi. Çok yoğun bir çalışma var. Yeni bir çökme ihtimaline karşı insanlar bölgeden uzaklaştırılıyor.”
DAGA ÖNCE DE ÇÖKMÜŞTÜ
2024 yılında Kapadokya'da kar yağışının ardından gevşeme yaşanan tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü.
Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.
2025 yılında ise bölgedeki bir peribacasında kısmen çökme meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem almıştı.