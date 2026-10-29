Kapadokya'da peribacası çöktü. Üç kişi hayatını kaybetti
29.10.2026 15:45
Son Güncelleme: 29.10.2026 18:10
Kapadokya Göreme Açık Hava Müzesi girişinde peribacası çöktü. Üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı sayısı 5 olarak açıklandı.
Nevşehir'de Kapadokya Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişindeki bir peribacası çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Peribacasından kopan kayaların altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
BAKAN GÜRLEK: BİR CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ VE İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu:
“Enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını koordineli ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum. Nevşehir’imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin.”
“AŞIRI YAĞIŞTAN DOLAYI TOPRAK KAYMASI OLDU”
Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de, olay yerinde açıklama yapmıştı.
Aşırı yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldiğini ifade eden Kök, "Göreme'de toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibarıyla üç şahsın cenazesine ulaştık. Bir yaralıyı hastaneye sevk ettik. Acil müdahalesi yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." demişti.
Kök, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.
NTV ekibinden Uğurcan Gökçen'in aktardığına göre, olay saat 15.00 sıralarında gerçekleşti.
Açık otoparkın olduğu yerin yakınındaki peribacasının çöktüğünü anlatan Gökçen, "Şu anda çok sayıda ambulans var, AFAD ekipleri burada. Yaralılar olduğu bilgisi var. Çalışmalar hala devam ediyor, otopark boşaltıldı." dedi.
Gökçen, otoparkta yaklaşık 150 aracın olduğunu söyledikten sonra şunları aktardı:
“Çökmenin olduğu yerde de insanlar vardı. Çökmenin yaşandığı yer bir gezme alanı olmadığı için çok kalabalık değildi ama insanlar vardı. Jandarma ve polis de olay yerine geldi. Çok yoğun bir çalışma var. Yeni bir çökme ihtimaline karşı insanlar bölgeden uzaklaştırılıyor.”
DAHA ÖNCE DE ÇÖKMÜŞTÜ
2024 yılında Kapadokya'da kar yağışının ardından gevşeme yaşanan tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü.
Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.
2025 yılında ise bölgedeki bir peribacasında kısmen çökme meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem almıştı.