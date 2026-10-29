Kapadokya'da peribacası çöktü. Üç kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'de Kapadokya Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişindeki bir peribacası çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Peribacasından kopan kayaların altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

BAKAN GÜRLEK: BİR CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ VE İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu:

“Enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını koordineli ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum. Nevşehir’imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin.”

“AŞIRI YAĞIŞTAN DOLAYI TOPRAK KAYMASI OLDU”

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de, olay yerinde açıklama yapmıştı.

Aşırı yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldiğini ifade eden Kök, "Göreme'de toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibarıyla üç şahsın cenazesine ulaştık. Bir yaralıyı hastaneye sevk ettik. Acil müdahalesi yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." demişti.

Kök, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.