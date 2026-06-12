Kapalıçarşı'da yangın paniği: Duman nedeniyle göz gözü görmüyor
12.06.2026 11:57
İstanbul'un tarihi yapılarından Kapalıçarşı'da bir trafoda yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
DHA
İstanbul Kapalıçarşı'da yangın paniği yaşandı.
Kentin tarihi yapılarından Kapalıçarşı'da saat 11.30 sıralarında bir trafoda yangın çıktı.
DHA
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken çevredekiler ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA
Yangın nedeniyle oluşan duman, Kapalıçarşı içinde bulunanlar arasında paniğe neden oldu.
Yangına müdahale sürüyor.