Kapalıçarşı'da yangın paniği: Duman nedeniyle göz gözü görmüyor

12.06.2026 11:57

DHA

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İstanbul'un tarihi yapılarından Kapalıçarşı'da bir trafoda yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Kapalıçarşı'da yangın paniği: Duman nedeniyle göz gözü görmüyor
DHA

İstanbul Kapalıçarşı'da yangın paniği yaşandı.

 

Kentin tarihi yapılarından Kapalıçarşı'da saat 11.30 sıralarında bir trafoda yangın çıktı.

Kapalıçarşı'da yangın paniği: Duman nedeniyle göz gözü görmüyor 1
DHA

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken çevredekiler ekiplere haber verdi.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapalıçarşı'da yangın paniği: Duman nedeniyle göz gözü görmüyor 2
DHA

Yangın nedeniyle oluşan duman, Kapalıçarşı içinde bulunanlar arasında paniğe neden oldu.

 

Yangına müdahale sürüyor.