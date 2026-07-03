Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu: "Hep eksiğiz, buraya gelince tamamlanıyoruz"

Belçika'dan gelen Ömer Özdal da vatana sevinerek geldiklerini söyledi.

Tatil planı yapmadıklarını ama her yeri gezmek istediklerini dile getiren Özdal, ilk olarak memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gideceğini belirtti.

Özdal, Türkiye'ye giriş yaptıkları için rahatladıklarını ifade ederek, "Tatilimizi yapacağız, yol bitmiş sayılır. Bizim için izin tam da burada başlıyor." dedi.