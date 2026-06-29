Kar maskesi takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı. Cezaevinde intihar etti

Olayın ardından 18 Ağustos 2024 tarihinde Eskişehir Adliyesi’nde tutuklanan Arda Küçükyetim, cezaevindeki yaklaşık 1 yıl 10 aylık sürecin ardından akşam saatlerinde intihar ederek hayatına son verdi.



Küçükyetim’in cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.