Kar soğuğu geliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı aniden düşecek, bazı şehirlerde kar bekleniyor
03.11.2026 09:14
Son Güncelleme: 03.11.2026 09:14
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıklarını hızla düşürecek. Bazı bölgelere mevsimin ilk kar yağışının bu hafta düşmesi bekleniyor.
Türkiye, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 8 derece düşmesi bekleniyor.
İstanbul ve Ankara'da 19-20 derece bandında seyreden hava sıcaklıkları 10-12 dereceye kadar gerileyecek. Bazı şehirler için kar yağışı tahmini de yapıldı.
İşte son tahminlere göre önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Akdeniz (Adana ve Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun, Gümüşhane, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirmesi bekleniyor
Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtiliyor. Bu bölgelerde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
İSTANBUL'DA YAĞMUR YENİDEN KUVVETLENECEK
İstanbul'da dün akşam su baskınlarına neden olan yağmur, sabaha doğru etkisini yitirdi.
Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Dışarıda bulunan vatandaşlar, yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.
Yağmurun bugün öğleden sonra yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor.
Yarın da sağanak şeklinde devam etmesi beklenen yağmur nedeniyle sıcaklık kademe kademe gerileyecek.
RUSYA ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA GELİYOR
Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışlı hava dalgasının kış soğuklarını Türkiye'ye getireceğini söyledi.
NTV yayınında değerlendirmelerde bulunan Çalışkan, hafta başında birçok şehirde hava sıcaklıklarının 18-20 derece bandında seyrettiğini anımsatarak, "Bu soğuk havayla birlikte özellikle kuzey hatta; yani İstanbul, Karadeniz bölgesi ve iç kesimlerde hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek. Perşembe günü İstanbul'daki hava sıcaklığı 12 dereceye inecek. Ankara'da da hava sıcaklığı 11 dereceye inecek." dedi.
BAZI BÖLGELERE KAR YAĞABİLİR
Soğuk hava dalgası bazı şehirlerde mevsimin ilk kar yağışına da neden olacak.
Rize'nin yüksekleri, Artvin, Gümüşhane, Erzurum ve Kars çevrelerinde hafta sonuna doğru kar yağışı beklentisi var.
Bu şehirlerde yaşayan vatandaşları uyaran Çalışkan, "Yaylalara çıkmayı düşünenler varsa; perşembe-cumartesi aralığında bu bölgelerdeki yoğun kar yağışı trafiği aksatabilir." diye konuştu.
Ege ve Akdeniz'de ise yağışlar etkisini yitirecek. Çalışkan, bu bölgelerde perşembe gününden itibaren güneşin yüzünü göstereceği bilgisini verdi.
Ancak bu bölgelerde de hava geçen haftadan daha serin olacak.