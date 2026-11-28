Kara kış kapıda: Kar yağışı Trakya'dan giriş yapıyor, İstanbul için uyarı yapıldı
28.11.2026 08:36
Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına alacak. Birçok şehirde kar yağışı bekleniyor. İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.
Yurdun büyük bölümünde kar yağışı görülecek. İstanbul'da da soğuk havanın etkisiyle birlikte karla karışık yağmur yağacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, soğuk havanın hafta boyunca sürmesi bekleniyor.
İstanbul Valiliği de bir uyarıda bulunarak soğuk hava ve kuvvetli rüzgara dikkat çekti.
İşte yeni haftada kar ve karla karışık yağmur beklenen günler...
BALKANLAR VE KARADENİZ'DEN SOĞUK HAVA GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen iki soğuk hava dalgası, Türkiye'yi etkisi altına alacak.
Halen mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda yurt genelinde biraz artarak mevsim normalleri civarına ulaşacak.
Ancak 29 Kasım Pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.
İSTANBUL İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI
Soğuk ve yağışlı hava dalgası Trakya'ya mevsimin ilk kar yağışını bırakacak. Yarın Edirne'de, pazartesi günü ise Kırklareli'de kar yağışı görülecek.
Bölgeyi etkisi altına alacak soğuk hava İstanbul'u da etkileyecek.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizin 29 Kasım 2026 Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Yeni haftada görülecek yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın il genelinde kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesinin, yer yer ise saatte 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
KUVVETLİ POYRAZ VE BUZLANMAYA DİKKAT
29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının paylaşıldığı açıklamada, 29 Kasım Pazar günü 9-10 derece hissedilecek sıcaklık değerlerinin 30 Kasım Pazartesi günü 4-5 dereceye düşeceği, 1 Aralık Salı günü 3-6 derece, 2 Aralık Çarşamba günü de 3-5 derece olacağı tahmin edildi.
Valiliğin buzlanma ve don riskine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunduğu açıklamada, ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
NTV yayınında yeni haftaya ilişkin uyarılarda bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, pazar gününden itibaren Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli poyrazın etkili olacağını kaydetti.
Pazartesi günü İstanbul'da hissedilen sıcaklığın sıfır dereceye ineceğini söyleyen Çalışkan, "Marmara'nın yükseklerinde kar görebiliriz." dedi.
BAŞKENT ANKARA'YA DA KAR GELİYOR
Yeni haftada yalnızca İstanbul değil, yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak.
Salı gününden itibaren etki alanını genişletmesi beklenen kar yağışının yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Başta Başkent Ankara olmak üzere İç Anadolu'nun tamamı ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı etkili olacak.
Trakya'daki kar yağışının salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Salı günü kar yağışı beklenen şehirler şöyle: Ankara, Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Konya, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars.
Ankara'daki kar yağışı çarşamba gününe gelindiğinde etkisini yitirecek. Ancak soğuk bir hava hakim olacak.
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde çevreleri ile Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta çarşamba günü de kar yağışı etkili olacak.
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de çarşamba günü kar yağışı görülecek.