29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının paylaşıldığı açıklamada, 29 Kasım Pazar günü 9-10 derece hissedilecek sıcaklık değerlerinin 30 Kasım Pazartesi günü 4-5 dereceye düşeceği, 1 Aralık Salı günü 3-6 derece, 2 Aralık Çarşamba günü de 3-5 derece olacağı tahmin edildi.

Valiliğin buzlanma ve don riskine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunduğu açıklamada, ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

NTV yayınında yeni haftaya ilişkin uyarılarda bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, pazar gününden itibaren Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli poyrazın etkili olacağını kaydetti.

Pazartesi günü İstanbul'da hissedilen sıcaklığın sıfır dereceye ineceğini söyleyen Çalışkan, "Marmara'nın yükseklerinde kar görebiliriz." dedi.