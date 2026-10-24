Kara Kuvvetleri'nin 'Askeri Drone Yarışması'nda Türkiye şampiyon oldu
24.10.2026 15:40
Ankara'da 18 ülkeden 22 takımın katıldığı uluslararası yarışmada Türk Kara Kuvvetleri takımı birinci oldu. Yarışmada Pakistan ikinci, İtalya üçüncü sırada yer aldı.
TÜRKİYE ŞAMPİYON OLDU
Ankara Temelli'deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda 18 ülkeden 22 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Askeri Uçangöz Yarışması, 20 Ekim'de başladı. Türkiye'nin 5 takımla temsil edildiği yarışmada 14 ülke de gözlemci olarak yer aldı.
Yarışmanın son gününde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'ne Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve katılımcı ülkelerin askeri temsilcileri katıldı.
Uluslararası askeri iş birliğini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak ve Türk savunma sanayisinin uçangöz ile anti-uçangöz sistemlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmada takımlar, 5 gün boyunca çeşitli engellerden oluşan parkurda mücadele etti.
Türkiye, Pakistan, İtalya ve Fransa'nın katıldığı finalde, 3'er askeri personelden oluşan takımlar 23 engelli parkuru en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 1'inci takımı 41,417'lik dereceyle şampiyon olurken, Pakistan 50,253 ile ikinci, İtalya 50,680 ile üçüncü, Fransa ise 57,142 ile dördüncü oldu.
'10 YILDA 10 MİLYON KAMİKAZE SİSTEMİ HEDEFİ'
Ödül töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle bölgesinde caydırıcı bir güç olduğunu belirtti.
Bayraktaroğlu, "Geleceğin muharebelerinde kazananı; savaşı kimin daha hızlı algılayıp karar verdiği, insanlı ve insansız sistemleri kimin daha uyumlu kullandığı belirleyecektir" dedi.
'TSK CAYDIRICI BİR GÜÇ'
Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 83'e ulaştığını belirten Bayraktaroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak 5 yılda 5 milyon, 10 yılda 10 milyon kamikaze sistemleri üretilmesini hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.
Teknolojik imkanların doğru taktikler ve nitelikli insan gücüyle birleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktaroğlu, insanlı ve insansız sistemlerin birlikte kullanılmasının harekat etkinliğini artıracağını söyledi.
'MÜŞTEREK ÇALIŞMAYA KATKI SAĞLAYACAKTIR'
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise yarışmanın farklı ülkelerin askeri personeli arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan sağladığını belirterek, "Bu etkileşimin geleceğin muharebe sahasında büyük önem taşıyan müşterek çalışılabilirliğin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını değerlendiriyorum" dedi.
ÖDÜLLER VERİLDİ
Yarışmada dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi. Şampiyon olan Türk Kara Kuvvetleri takımına ödülünü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ikinci Pakistan takımına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, üçüncü İtalya takımına ise Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil verdi.