Kara Kuvvetleri'nin 'Askeri Drone Yarışması'nda Türkiye şampiyon oldu

Ankara Temelli'deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda 18 ülkeden 22 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Askeri Uçangöz Yarışması, 20 Ekim'de başladı. Türkiye'nin 5 takımla temsil edildiği yarışmada 14 ülke de gözlemci olarak yer aldı.

Yarışmanın son gününde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'ne Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve katılımcı ülkelerin askeri temsilcileri katıldı.

Uluslararası askeri iş birliğini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak ve Türk savunma sanayisinin uçangöz ile anti-uçangöz sistemlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmada takımlar, 5 gün boyunca çeşitli engellerden oluşan parkurda mücadele etti.

Türkiye, Pakistan, İtalya ve Fransa'nın katıldığı finalde, 3'er askeri personelden oluşan takımlar 23 engelli parkuru en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 1'inci takımı 41,417'lik dereceyle şampiyon olurken, Pakistan 50,253 ile ikinci, İtalya 50,680 ile üçüncü, Fransa ise 57,142 ile dördüncü oldu.