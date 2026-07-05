Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı. Sel, heyelan, doluya dikkat!
05.07.2026 03:30
Son Güncelleme: 05.07.2026 03:31
Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava sistemi bugün de birçok ilde etkisini gösterecek. Bugün özellikle Doğu Karadeniz ve Akdeniz için kuvvetli yağış etkisi gösterecek. Ülke genelinde hava sıcaklığının bu hafta mevsim ortalamasının altında olması bekleniyor.
Dün İstanbul dahil birçok ilde etkisini gösteren kuvvetli yağışlar bugün de birçok ilde etkisini göstermeye devam edecek.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Sıcak hava üzerine gelen serin ve yağışlı hava böyle güçlü yağmurlar oluşturuyor özellikle yazın. Marmara genelinde de sağanaklar var. Sakarya'da, Bursa'da etkili olacak. Karadeniz hattında da şiddetli sağanaklar var. Akdeniz tarafında ise özellikle Adana, Antalya buraları su baskınlarına karşı uyarmamız gerekiyor." dedi.
Ülke genelinde hava sıcaklığının bu hafta mevsim ortalamasının altında olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul ve Bursa bugün 29 derece olacak. Ankara 28, Konya 31, Kastamonu 26 derece. Karadeniz'de ise Rize 28, Samsun 29, Trabzon 27 derece olacak.