Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı. Sel, heyelan, doluya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.