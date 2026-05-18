Karadeniz için sel uyarısı. Yeni haftada hava nasıl olacak?
18.05.2026 03:20
Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Yeni haftada ise neredeyse tüm yurtta hafta boyunca yağışlar etkili olacak.
Türkiye'de sağanaklar bu hafta da devam edecek.
YURDUN KUZEYİ İÇİN UYARI
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiği belirtilirken, sel, su baskını ve fırtına uayrısı yapıldı.
10 İL İÇİN SARI KOD
MGM tarafından Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Meteorolojinin 7 günlük raporuna göre yağışlar hafta boyunca sürerken sıcaklıklar aynı kalacak. Bu hafta Ankara'da 19-22, İstanbul'da 19-24 ve İzmir'de 26-27 derece civarında olacak.