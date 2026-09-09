Karadeniz'de hareketli anlar. Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı
09.09.2026 14:11
Son Güncelleme: 09.09.2026 14:13
Gürcistan'dan kalkan iki kişilik uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçaktaki kişilere ulaşmak için denizde kurtarma çalışması başlatıldı.
DHA
Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, öğle saatlerinde denize acil iniş yaptı.
DHA
Uçağın Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarına iniş yaptığı öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
DHA
Ekiplerin uçakta bulunan iki kişiye ulaşmak için denizde yürüttüğü çalışmalar sürüyor.