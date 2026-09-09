NTV

Karadeniz'de hareketli anlar. Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı

09.09.2026 14:11

Son Güncelleme: 09.09.2026 14:13

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Gürcistan'dan kalkan iki kişilik uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçaktaki kişilere ulaşmak için denizde kurtarma çalışması başlatıldı.

Karadeniz'de hareketli anlar. Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı
DHA

Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, öğle saatlerinde denize acil iniş yaptı. 

Karadeniz'de hareketli anlar. Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı 1
DHA

Uçağın Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarına iniş yaptığı öğrenildi.

 

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. 

Karadeniz'de hareketli anlar. Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı 2
DHA

Ekiplerin uçakta bulunan iki kişiye ulaşmak için denizde yürüttüğü çalışmalar sürüyor.