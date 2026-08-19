Karadeniz'de palamut bolluğu. Fiyatı 250 liraydı hızla düştü

Karadeniz'in birçok bölgesinde palamut bolluğu yaşandığını belirten Ünlü, "Bu sene halkımız çok uygun fiyatlarla bol bol palamut yiyecek inşallah. Palamutta sezonun çok iyi geçeceğini düşünüyoruz. Hamsi ve istavrit biraz belirsiz ama palamut yönünden çok iyi bir sezon olacağı görünüyor." dedi.

Balıkçı İbrahim Coşkun da palamuttaki bolluğun sevindirici olduğunu ifade etti.

Coşkun, "Bu sene palamut çok. Sezon böyle devam edecek gibi görünüyor. Eylülde büyük tekneler de denize açıldığı zaman balık daha uygun olur ve o zamana kadar daha da irileşir. Bu sene vatandaşımız çok güzel palamut yer." diye konuştu.