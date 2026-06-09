Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemi İstanbul'da: Gemideki hasarın boyutu ilk kez görüntülendi

Saldırı sonrasında Ukrayna makamlarınca paylaşılan görüntülerde gemideki hasarın boyutu net olarak görülemezken, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan yapılan geçiş sırasında geminin ciddi şekilde hasar aldığı gözlendi.

Yüklü olduğu öğrenilen geminin ilk olarak Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği, burada yapılacak teknik incelemenin ardından onarımın ekonomik olup olmadığına karar verileceği belirtildi.

Geminin tamir maliyetinin yüksek çıkması halinde Aliağa'da söküme gönderilmesinin değerlendirildiği öğrenildi.