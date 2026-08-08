Karadeniz'de vurulan gemiden ilk görüntü. Türkiye'ye ulaştı, saldırının izleri ortaya çıktı
08.08.2026 16:08
Son Güncelleme: 08.08.2026 17:31
Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisi Samsun'a getirildi.
Karadeniz'de saldırıya uğrayan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisi ilk kez görüntülendi.
Gemide 13'ü Türk 22 mürettebat bulunuyordu. Gemi mürettebatı Rusya'da tahliye edilirken, Ro-Ro gemisi bugün Türkiye'ye ulaştı.
KARADENİZ'DE VURULDU
NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisi Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na yaklaşık 20 deniz mili uzaklıkta saldırıya uğradı.
Saldırı 3 Ağustos günü gerçekleşti.
MÜRETTEBAT RUSYA'YA TAHLİYE EDİLDİ
Karadeniz'de saldırıya hedef olan gemideki 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere 22 kişilik mürettebat, Novorossiysk Limanı'na tahliye edildi.
Saldırıya uğrayan gemide bulunan boş dorseler ise başka bir gemiye nakledildi.
GEMİDE BÜYÜK HASAR VAR
NADEZHDA isimli gemi daha sonra Samsun'a doğru yola çıktı.
Türkiye'ye ulaşan gemi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin gözetiminde, römorkörler yardımıyla Samsun Limanı'na yanaştırıldı.
Limana demir atan geminin güvertesinde büyük hasar olduğu görüldü.
Saldırının ardından gemide oluşan hasarın boyutu, geminin içinden alınan görüntülerle ortaya çıktı. Geminin güverte, ambarlarında ve makine bölümünde ciddi hasar meydana geldiği görülürken, bazı bölümlerde parçaların ve ekipmanların zarar gördüğü dikkat çekti.
Özellikle makine bölümündeki hasarın geminin hareket kabiliyetini etkilediği görülürken, saldırının geminin farklı bölümlerinde de tahribata yol açtığı görüntülere yansıdı.