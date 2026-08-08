Karadeniz'de vurulan gemiden ilk görüntü. Türkiye'ye ulaştı, saldırının izleri ortaya çıktı

Limana demir atan geminin güvertesinde büyük hasar olduğu görüldü.



Saldırının ardından gemide oluşan hasarın boyutu, geminin içinden alınan görüntülerle ortaya çıktı. Geminin güverte, ambarlarında ve makine bölümünde ciddi hasar meydana geldiği görülürken, bazı bölümlerde parçaların ve ekipmanların zarar gördüğü dikkat çekti.