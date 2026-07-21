Karar çıkmadı, Özgür Özel'in yeni partisi yolda | Bugün CHP'de son grup toplantısına katılacak
21.07.2026 08:04
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan itirazı adli tatil nedeniyle sonbahara kaldı. Bu durum, başvurudan sonuç alamazsa, yeni parti kuracağını bildiren Özel'in kısa sürede harekete geçeceği anlamına da geliyor. Öte yandan, Özel'in bugün son grup toplantısına katılacağı da belirtiliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı.
Yargıtay'ın CHP'nin mutlak butlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani eylül ayında incelemesi bekleniyor.
PAZARTESİ BAKANLIĞA SUNACAK
Kulislere yansıyan bilgilere göre, Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini, 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek.
Partinin adının “Yeni Parti” olacağı, Kurucular Kurulu’nun ise ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi.
GÖZLER GRUP TOPLANTISINDA
Özgür Özel'in, Meclis grup toplantısında yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.
Bu grup toplantısının Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor.
YENİ YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLECEK
Özgür Özel bu hafta, grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Özel'in İlk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi.
Özel daha sonra, yine genel başkanlık dönemindeki Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.
80 MİLLETVEKİLİ İDDİASI
Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekili ile kurulabileceği belirtiliyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi, parlamentoda da dengeleri değişecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak.
CHP örgütünden Özel'e destek veren isimlerin de yeni partiye geçmesi bekleniyor.
"EYLÜLE KADAR KARAR ÇIKMASINI BEKLEMİYOR"
NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, Yargıtay'ın erteleme kararı ve siyasette meydana gelmesi muhtemel gelişmelerle ilgili şunları aktardı:
“Yargıtay'a butlan kararı 17 Temmuz'da ulaşmıştı. Ama Yargıtay'da süreç farklı işliyor. Dosya ulaşıyor, değerlendirmeye alınıyor, karar veriliyor… Farklı bir süreç işliyor. Tabii bu Yargıtay'ın çalışmadığı anlamına gelmiyor, nöbetçi dairelerde bazı kararlar alınabiliyor ama Özgür Özel kanadı eylüle kadar karar çıkmasını beklemiyor.”
Bingöl, yeni parti sürecine ilişkin de şu bilgileri verdi:
“CHP Grup Başkanı olarak son grup toplantısını yapmasını bekliyoruz. Grup toplantısında bugüne kadar neler olduğuna ilişkin değerlendirmeler yaptıktan sonra yeni parti için start vermesini bekliyoruz. Partinin kuruluş dilekçesini ne zaman vereceklerini, nasıl bir süreç işleteceklerini anlatmasını da bekliyoruz.”
YARGITAY NASIL BİR KARAR VERECEK?
Dosyanın Yargıtay’da öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor.
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.
Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:
1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.
2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.
3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.
4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.
NE OLMUŞTU?
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kazandığı 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin davada mahkeme mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük kararı vermişti.
Bu kararla kurultayı geçersiz sayan mahkeme bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurullarını göreve iade etmişti.
Kararın hemen ardından Özel yönetimindeki CHP dosyaya itiraz ederek kararı iptal edilmesi istemiyle Yargıtay'a taşımıştı.
PARTİ BAŞVURUYU GERİ ÇEKTİ, ÖZEL BİZZAT BAŞVURDU
Göreve dönen Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti avukatlarını görevden alıp, yapılan itirazı geri çekmişti .
Bu gelişme üzerine Özgür Özel bizzat başvuru yaparak Yargıtay sürecini başlatmıştı.