Karar çıkmadı, Özgür Özel'in yeni partisi yolda | Bugün CHP'de son grup toplantısına katılacak

NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, Yargıtay'ın erteleme kararı ve siyasette meydana gelmesi muhtemel gelişmelerle ilgili şunları aktardı:

“Yargıtay'a butlan kararı 17 Temmuz'da ulaşmıştı. Ama Yargıtay'da süreç farklı işliyor. Dosya ulaşıyor, değerlendirmeye alınıyor, karar veriliyor… Farklı bir süreç işliyor. Tabii bu Yargıtay'ın çalışmadığı anlamına gelmiyor, nöbetçi dairelerde bazı kararlar alınabiliyor ama Özgür Özel kanadı eylüle kadar karar çıkmasını beklemiyor.”

Bingöl, yeni parti sürecine ilişkin de şu bilgileri verdi:

“CHP Grup Başkanı olarak son grup toplantısını yapmasını bekliyoruz. Grup toplantısında bugüne kadar neler olduğuna ilişkin değerlendirmeler yaptıktan sonra yeni parti için start vermesini bekliyoruz. Partinin kuruluş dilekçesini ne zaman vereceklerini, nasıl bir süreç işleteceklerini anlatmasını da bekliyoruz.”