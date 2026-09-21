Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı 2026: 50 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü iş yerlerine süresi belirli olmayan, sürekli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 50 işçi alımı için gerekli şartları taşıyan adaylar 5 gün içinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 Hattı üzerinden de başvuru yapılabilecek.