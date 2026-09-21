Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı 2026: 50 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
21.09.2026 09:33
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelindeki farklı bölge müdürlükleri ve şantiyelerinde istihdam edilmek üzere 50 sürekli işçi (düz işçi) alımı yapacağını duyurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 50 işçi alımı yapacak. KPSS şartı aranmayan ve ilkokul mezunlarının da başvuru yapabildiği KGM işçi alımında başvuru tarihleri, aranan şartlar ve başvuru adımları netleşti. Peki, KGM 50 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü iş yerlerine süresi belirli olmayan, sürekli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 50 işçi alımı için gerekli şartları taşıyan adaylar 5 gün içinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 Hattı üzerinden de başvuru yapılabilecek.
İŞÇİ ALIMI KURAYLA BELİRLENECEK
İŞKUR tarafından gönderilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, asıl sayısının 4 katı kadar yedek aday kurayla belirlenecek.
Kura tarihi ve yeri Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacak.
ÜCRETİ BELLİ OLDU
Ataması yapılan işçiler 5 yıl boyunca başka illerdeki iş yerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacak. İşe alınanlar 2 bin 665 lira 13 kuruş çıplak yevmiyeyle işe başlatılacak.
İşe alınacak işçiler 2 aylık denemeye tabi tutulacak. Deneme süresinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecek.
İşe başlamaya hak kazanan adaylar, istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edecek.
İşveren, ihtiyaç duyması halinde işçileri, bölge müdürlüğünün sınırları içindeki herhangi bir iş yerinde çalıştırabilecek.