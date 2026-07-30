Karayolunda film gibi soygun! Sahte jandarmalar çevirme yaptı, kilolarca altın çalındı

Şüpheliler, Bahattin D., Mehmet A. ve Ali M.’yi bıçakla yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.