Karayolunda film gibi soygun! Sahte jandarmalar çevirme yaptı, kilolarca altın çalındı
30.07.2026 12:06
Şanlıurfa'da jandarma kıyafeti giyip, sözde kontrol noktası oluşturan hırsızlar altın sevkiyatı yapan aracı durdurup 13 kilogram altın ile 2 milyon lirayı çaldı.
Şanlıurfa'da film gibi bir soygun yaşandı.
Olay, gece geç saatlerde Haliliye ilçesinde D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi.
Jandarma kıyafeti giyen kimliği belirsiz kişiler, sözde kontrol noktası oluşturup içinde Bahattin D., Ali B., Mehmet A. ve Ali M.'nin bulunduğu 34 DLL 01 plakalı aracı durdurdu.
Jandarma kıyafeti giyen şüpheliler, havaya ateş açarak durdurdukları araçta bulunan yaklaşık 13 kilogram altın ile yaklaşık 2 milyon lirayı çaldı.
ÜÇ KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI
Şüpheliler, Bahattin D., Mehmet A. ve Ali M.’yi bıçakla yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
ARAÇ İNCELEMEYE ALINDI
Olayın ardından Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri araçta ayrıntılı inceleme yaptı.
Araç, kriminal incelemelerin sürdürülmesi amacıyla çekiciyle otoparka götürüldü.
YEDİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Jandarma ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibinin katılımıyla yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Mardin ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yedi şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Olayla ilişkin soruşturma sürüyor.