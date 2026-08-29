Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra yeniden açılıyor

Acil yardım butonuna basılarak gardiyanlar çağrıldı. Gardiyanların aradığı acil sağlık ekibinin Silivri merkezde yemekte olduğu ortaya çıktı. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kozinoğlu hastaneye sevk edildi.

Bu noktada bir başka ihmal daha dosyaya girdi. Habere göre; olay sırasında yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika bekletildi, ekip değişimi yapılarak hastaneye ulaşıldı.

Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Kozinoğlu kurtarılamadı. Gardiyanlar ve sağlık ekibinin Kozinoğlu'nun cezaevinden hastanaye ulaştırılması sürecinde çelişkili ifadeleri de dosyaya girdi. Şimdi soruşturmada tüm bunlar yeniden ele alınacak.