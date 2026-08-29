Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra yeniden açılıyor
29.08.2026 11:51
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümü yeniden araştırılacak. Gardiyanlar ve sağlık ekibi yeniden sorgulanacak.
KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜ 15 YILDIR TARTIŞMA KONUSU
Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış, 8 ay sonra 12 Kasım'da Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmişti.
Zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı, zehirlenme iddiası o dönemden bu yana tartışıldı.
GARDİYANLAR VE SAĞLIK EKİBİ İFADE VERECEK
Sabah gazetesinin haberine göre, dosya Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla dosya raftan indirildi. O dönem görev yapan cezaevi ve sağlık personeli yeniden sorgulanacak.
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre; Kozinoğlu öldüğü gün, sabah duş aldı ardından koğuşuna geçti daha sonra fenalaştığı için yan koğuştakilere seslendi.
"AMBULANS YOLDA BEKLETİLDİ" İDDİASI
Acil yardım butonuna basılarak gardiyanlar çağrıldı. Gardiyanların aradığı acil sağlık ekibinin Silivri merkezde yemekte olduğu ortaya çıktı. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kozinoğlu hastaneye sevk edildi.
Bu noktada bir başka ihmal daha dosyaya girdi. Habere göre; olay sırasında yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika bekletildi, ekip değişimi yapılarak hastaneye ulaşıldı.
Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Kozinoğlu kurtarılamadı. Gardiyanlar ve sağlık ekibinin Kozinoğlu'nun cezaevinden hastanaye ulaştırılması sürecinde çelişkili ifadeleri de dosyaya girdi. Şimdi soruşturmada tüm bunlar yeniden ele alınacak.
KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?
Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu, 1 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi. 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kozinoğlu, 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. Kaşif Kozinoğlu; 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'nda görev yaptı.
Kozinoğlu, 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli olup, Millî İstihbarat Teşkilatı'na girdi. Kaşif Kozinoğlu orduda özel harp dairesinde binbaşı rütbesiyle görev yaparken, Orta Asya'dan sorumluydu. Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da da görev yapan Kozinoğlu; Eylül 2010'da Hakan Fidan'ın talimatıyla "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı, bu tarihten itibaren de 5 defa yurt dışı görevine gönderildi.
Kaşif Kozinoğlu, sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulunmuş ve savcılar tarafından ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kaşif Kozinoğlu’ndan alınan doku örneklerinde, boyama yöntemiyle yiyecek, içecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklanan kimyasal etkileşimlerle zehir olup olmadığı araştırılmıştı. Kozinoğlu'nun kesin ölüm raporunda kalp hastalığı nedeniyle ölümün gerçekleştiğine yer verilmişti.