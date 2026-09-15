Kaşif Kozinoğlu dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı da ifadeye çağrıldı
15.09.2026 09:26
Son Güncelleme: 15.09.2026 12:41
Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da ifade verecek. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın da ifadesi ortaya çıktı.
Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
15 yıl sonra başlatılan soruşturma derinleşirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki "Kazım Kaşifoğlu" karakterini mercek altına aldı.
Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 136. bölümünde hücrede tutulan Kaşifoğlu karakterinin ölümle tehdit edildiği aktarılırken bu bölümden 3 gün sonra Kozinoğlu kaldığı Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti.
Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise "Kazım Kaşifoğlu" karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülüyor ve dizide bu ölüm kalp krizi olarak anlatılıyor.
RASİM OZAN KÜTAHYALI İFADEYE ÇAĞRILDI
Soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Sosyal medyadaki videoları ve yazıları nedeniyle gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kütahyalı, "'Bilgi sahibi' sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim." diyerek ifade vereceğini duyurdu.
Kütahyalı, "Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım." dedi.
İFADE VERDİLER
Kurgu karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler savcılığı harekete geçirdi.
Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan dün bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
3 isim dün Silivri Adliyesi'nde ifade verdi.
RACİ ŞAŞMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Raci Şaşmaz'ın ifadesi de ortaya çıktı.
Şaşmaz; dizinin televizyon tarihinde en çok ses getiren dizisi olduğunu ve projeyi karalamak amacıyla şiddet ve bilgi-belge alma iddialarının ortaya atıldığını öne sürdü.
Şaşmaz'ın "Şiddet kampanyasının diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı." dediği belirtildi.
Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatlarının olmadığını da iddia eden Şaşmaz, dizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulandığını iddia etti. Şaşmaz, kurgu karakterinin ölmesiyle hikayesinin tamamlandığını ve bunun gerçek hayatla bir ilgisinin bulunmadığını da savundu.
"ÖLÜMÜNÜ ÖNCEDEN BİLME İHTİMALİMİZ YOK"
Kozinoğlu’nun ölümünü araştırmanın savcılık makamının işi olduğunu sözlerine ekleyen Şaşmaz'ın, birinin ölümünü önceden bilmelerinin ihtimal dahilinde bile olmadığını aktarıp "Sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır, Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır." dediği de belirtildi.
Çekimler sırasında kullanılan mezar taşları ve araç plakalarına ilişkin de konuşan Şaşmaz'ın, bunların senarist veya yapımcı tarafından bilinemeyeceğini savunduğu aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve ailesine mezar taşıyla mesaj verildiği yönündeki iddialar için ise Şaşmaz'ın, böyle bir şeyin inandıkları değerlere uymadığını söylediği belirtildi. Şaşmaz, bu konuda şu savunmayı yaptı:
"Erdoğan ve ailesi ile ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur, ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti, o zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezartaşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil."
Şaşmaz, dönemin şartlarında kiralık araçların kullanıldığını ve plakaları değiştirme adetinin yaygın olmadığını ifade ettiği belirtildi.
KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Kaşif Kozinoğlu eski bordo bereli subay ve MİT mensubuydu.
Bosna-Hersek, Afganistan'da uzun süreli görev yapan Kozinoğlu, Afganistan’dan Türkiye'ye dönünce 2011'de tutuklandı. Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de cezaevinde spor sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken mahkemeye çıkmasına 13 gün olduğu dikkat çekmişti.
Kozinoğlu ailesi, "Sporcuydu, ölümü normal değil, araştırılsın." diyerek itiraz etti ancak açılan soruşturma bir yıl sonra kapandı.
KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDE FETÖ İDDİASI
İddiaya göre, Kozinoğlu kalp krizi geçirdiği sırada yardım istiyor ancak gardiyan Ferhat Veysi Gül bu sesin duyulmasını engellemek için radyonun sesini açıyor. Daha sonra Gül'ün FETÖ üyesi olduğu ve 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçtığı ortaya çıkıyor.
Bu iddialar ve eski soruşturmaların gündeme gelmesi üzerine dosya yeniden açıldı.
FETÖ ile ilgili çok önemli bilgilere sahip olan Kozinoğlu'nun zehirlenmiş olabileceği öne sürülüyor.
FETH-İ KABİR YAPILDI
Kozinoğlu'nun mezarında geçen hafta feth-i kabir işlemi de yapıldı.
Kozinoğlu'nun mezarı üç adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde açıldı.
Eski MİT görevlisinin kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı. Uzmanlar, cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediğini araştırılacak. Bu örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile hastane evrakının da incelemeye dahil edileceği bildirildi.
İnceleme sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu tarafından, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni ve olayda üçüncü kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihayi mütalaanın hazırlanması planlanıyor.
İKİ OPERASYON VE 4 TUTUKLAMA
Dosyada bugüne kadar iki operasyon düzenlendi. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapıldı ve 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, birinin yurt dışında firari olduğu bildirilmişti. Gözaltına alınanlardan o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklandı.
İkinci dalga operasyonda ise biri kameraman, biri muhabir ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında bir muhabirin de olduğu 3 şüpheli tutuklandı.
CİNAYET İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin cinayet ihtimalinin de masada olduğunu söylemişti.
Kozinoğlu'nun devletin önemli bir görevlisi olduğunu kaydeden Bakan Gürlek, "Maalesef o dönemde Ergenekon kumpası kapsamında tutukluluk süreci geçirirken sağlıklı, spor yapan ve öz bakımına dikkat eden bir kişi olmasına rağmen şüpheli şekilde hayatını kaybetti." demişti.
Bakan Gürlek, ilerleyen süreçte tablonun daha net ortaya çıkacağını düşündüğünü belirtmişti.
"Kozinoğlu örgütün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmeler de dosyada inceleniyor." ifadelerini kullanan Gürlek, "Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor." diye konuşmuştu.