Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Eski savcılara tutuklama, Hasan Atilla Uğur'a ev hapsi

Ergenekon soruşturması nedeniyle tutukluyken Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturma sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde dosyada feth-i kabir kararı alınmış, kabirden alınan örneklerle Kozinoğlu'na cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılmaya başlanmıştı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı genişletmiş; Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur ile o dönem dosyayla ilgili takipsizlik kararı veren, sonraki yıllarda FETÖ'den ihraç edilen savcı Ali İşgören ve o dönem cezaevi savcısı olarak görev yapan, yine darbe girişiminden sonra FETÖ'den ihraç edilen Necip Doğan gözaltına alınmıştı.

Yıldırım ve Uğur hakkında bu sabah saatlerinde yaş ve sağlık durumları göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verildi.



Mahkeme eski savcılar Ali İşgören ile Necip Doğan hakkında ise tutuklama kararı verdi.

"ŞÜPHELİ SIFATIYLA BURADA OLMAKTAN HİCAP DUYDUM"

Hasan Atilla Uğur, Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük kahramanlardan olan, benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım, birlikte terörle mücadeleyi de üsteğmen rütbesiyle birlikte yapmış olduğumuz Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi neticesinde, tekrar soruşturma başlatılması üzerine buraya geldim" dedi.

Bu soruşturmanın en ciddi şekilde neticelenmesini gönülden arzu ettiğini vurgulayan Uğur şöyle devam etti:

"Bu konuda da kitaplar yazan, televizyon programlarında söyleyen bir emekli Türk subayıyım. Bu soruşturmanın açılmasını çok değerli ve önemli buluyorum.

Elbette ki bu soruşturmada şüpheli sıfatıyla burada olmak beni hicap duymama sebep oldu. Bundan dolayı üzüntü içerisindeyim ama çok yakın bir gelecekte gerçeğin anlaşılacağı ve özellikle Fethullahçı yapılanmanın o dönemde de, bu dönemde de hala bir takım faaliyetler içerisinde olduğunu belirlenmesi açısından bu soruşturmanın neticesinin ortaya çıkmasını çok değerli buluyorum."