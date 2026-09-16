Kaşif Kozinoğlu soruşturması genişliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine FETÖ incelemesi
16.09.2026 12:54
Son Güncelleme: 16.09.2026 13:17
MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri'deki cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili sahnelerle gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında inceleme başlattı.
Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi, FETÖ propagandası iddiasıyla gündeme gelmişti. Dizi hakkındaki incelemenin başsavcılığa ulaşan ihbarlar ve soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitler üzerine başlatıldığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dizide yer alan Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak gösterilmesi ve ardından öldürülmesi ile bazı sahnelerde yer alan "FG" plakalı aracın örgütsel bir mesaj olup olmadığının inceleneceği belirtildi.
Dizinin üç senaristi Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 13 Eylül Pazartesi günü savcılığa giderek ifade vermişti.
DİZİDE "KAZIM KAŞİFOĞLU" İSİMLİ KARAKTER YER ALIYOR
Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi, Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme gelmişti.
Dizinin 123'üncü bölümünde Kazım Kaşifoğlu adıyla diziye dahil edilen MİT görevlisi karakterin, gerçekte Kozinoğlu'nu anlattığı ileri sürülmüştü.
Dizideki karakter, vatan haini olarak gösterildikten sonra öldürülmüştü.
"FG" PLAKA VE "ERDOĞAN" YAZILI MEZAR TAŞI
Dizinin bir bölümünde ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in baş harflerini simgelediği öne sürülen "FG" plakalı bir araç yer almıştı.
Bir başka bölümde ise "Erdoğan" yazılı mezar taşı ekranlara yansımıştı.
Dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, "Erdoğan ve ailesi ile ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur, ne de böyle bir şey söz konusudur." demişti.
Şaşmaz, bu durumun senaryo olarak kendisinin belirlediği ve kontrol edebileceği bir şey olmadığını da öne sürmüştü.
Dizinin üzerinden yıllar çektiğini ve o zamanlarda kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarının kapatılmadığını da ileri süren Şaşmaz, iddialarını şöyle sıralamıştı:
"- Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil. Bir yapımcının ya da senaristin bir mezar taşının üstünde yazanları ya da araç plakalarını bilme ihtimali yoktur.
- Dizide kullanılan araçların plakalarına (34 PLT 34 hariç) müdahil olmamız da söz konusu değildir. Her bölümde onlarca araç kiralanarak kullanılır ve o yıllarda plakaları değiştirmek adeti de henüz yaygın değildir."
KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Kaşif Kozinoğlu eski bordo bereli subay ve MİT mensubuydu.
Bosna-Hersek, Afganistan'da uzun süreli görev yapan Kozinoğlu, Afganistan’dan Türkiye'ye dönünce 2011'de tutuklandı. Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de cezaevinde spor sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken mahkemeye çıkmasına 13 gün olduğu dikkat çekmişti.
Kozinoğlu ailesi, "Sporcuydu, ölümü normal değil, araştırılsın." diyerek itiraz etti ancak açılan soruşturma bir yıl sonra kapandı.
KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDE FETÖ İDDİASI
İddiaya göre, Kozinoğlu kalp krizi geçirdiği sırada yardım istiyor ancak gardiyan Ferhat Veysi Gül bu sesin duyulmasını engellemek için radyonun sesini açıyor. Daha sonra Gül'ün FETÖ üyesi olduğu ve 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçtığı ortaya çıkıyor.
Bu iddialar ve eski soruşturmaların gündeme gelmesi üzerine dosya yeniden açıldı.
FETÖ ile ilgili çok önemli bilgilere sahip olan Kozinoğlu'nun zehirlenmiş olabileceği öne sürülüyor.
KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLU?
Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı ve cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.
İkinci dalga operasyon ise 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi.
Operasyonda biri kameraman, biri muhabir ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Mahkeme aralarında gazeteci Selahattin Günday'ın da bulunduğu üç kişiyi tutuklamıştı.