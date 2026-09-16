Kaşif Kozinoğlu soruşturması genişliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine FETÖ incelemesi

Dizinin bir bölümünde ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in baş harflerini simgelediği öne sürülen "FG" plakalı bir araç yer almıştı.

Bir başka bölümde ise "Erdoğan" yazılı mezar taşı ekranlara yansımıştı.

Dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, "Erdoğan ve ailesi ile ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur, ne de böyle bir şey söz konusudur." demişti.

Şaşmaz, bu durumun senaryo olarak kendisinin belirlediği ve kontrol edebileceği bir şey olmadığını da öne sürmüştü.